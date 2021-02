Charleroi-Club afgelast door bevroren veld: “Kunnen veiligheid van de spelers niet garanderen”

STVV Sensatie op het veld, liefde tussen mascottes in de tribune van Stayen

9:51 Valentijn, lievekesdag… En dus was de Truiense mascotte Binkie gisteren in zijn element. Deze keer was hij niet de enige supporter in de tribune op Stayen, maar had hij ook zijn liefje en zijn knuffelbeer meegebracht. Beiden maakten het bijzonder gezellig zoals je ziet, ook al kregen ze wel een nederlaag van hun team tegen Zulte Waregem te verwerken.