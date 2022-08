CHALLENGER PRO LEAGUE. Tienkoppig Beerschot klopt Beveren na bijzonder fraaie goal, Club NXT geeft dubbele bonus uit handen tegen SL16

Club NXT geeft dubbele bonus uit handen tegen SL16

Arne Engels (5.) en Chemsdine Talbi (9.) zetten de jonge Bruggelingen op rozen, maar Leandre Kuavita (12.) maakte er opnieuw een wedstrijd van. Alexandro Calut (29.) zorgde er met een omgezette penalty voor dat alles opnieuw te herdoen was. In de tweede helft vielen er geen goals meer.

Tienkoppig Beerschot boekt verdiende zege tegen Beveren

Een tienkoppig Beerschot heeft een verdiende zege geboekt tegen Beveren. Het werd 1-0. Verdediger Hervé Matthys (17.) kroonde zich al vroeg tot matchwinnaar met het enige doelpunt van de wedstrijd. Een knap doelpunt (bekijk de beelden hieronder). De Ratten moesten na een dik uur spelen met een man minder verder na een rechtstreekse rode kaart voor Jan Van den Bergh, maar hielden desondanks de numerieke minderheid in het laatste halfuur toch stand tegen de Leeuwen, die in blessuretijd Jenthe Mertens nog uitgesloten zagen worden.

Lommel opent met 1-4 zege bij promovendus Dender

Virton en RWDM houden elkaar op 1-1

De toeschouwers in het Stade Yvan Georges in Virton leken lange tijd geen goals te mogen aanschouwen. Souleymane Anne kreeg in de eerste helft enkele goede kansen om de score te openen, maar Theo Defourny stond pal. Na de pauze namen de Molenbekenaren lichtjes de bovenhand zonder afstand te kunnen nemen van het team uit de provincie Luxemburg. In de slotfase kreeg Anne (87.) alsnog loon naar werken door een elfmeter te verzilveren. Hij leek zich op die manier tot matchwinnaar te kronen bij de thuisploeg, tot Mickael Biron (90.+3) daar in extremis anders over besliste.