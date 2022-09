CHALLENGER PRO LEAGUE. SK Beveren boekt eerste zege van seizoen - Dender is van de nul af

Beveren knoopt aan met overwinning tegen Lommel

SK Beveren heeft de afsluiter van de vierde speeldag in de Challenger Pro League zijn eerste overwinning van het nieuwe voetbalseizoen geboekt. Kind van de rekening werd Lommel SK met 0-2.

Beide teams leken af te stevenen op de rust met een brilscore, maar dat was buiten Thierno Barry (44.) gerekend, die de Leeuwen alsnog met een voorsprong richting kleedkamers stuurde. Die stand bleef onaangeroerd tot in de slotminuten van de confrontatie, toen Everton Luiz (89.) de zege over de streep trok voor de Oost-Vlamingen.

Lommel blijft ondanks de nederlaag derde met 6 op 12, op 3 punten van leider Lierse Kempenzonen. Beveren schuift op zijn beurt met vijf stuks door naar de zesde stek in de algemene rangschikking van de op een na hoogste Belgische voetbalafdeling.

Tienkoppig Virton gunt Dender eerste puntje van het seizoen

Een tienkoppig Virton heeft op de vierde speeldag van de Challenger Pro League promovendus Dender een eerste puntje gegund. De ontmoeting in de provincie Luxemburg leverde een 1-1 resultaat op. Yann Mabella (23.) zette de thuisploeg op weg naar de overwinning, maar Elias Spago liet zijn team in de steek met een tweede gele kaart net voor het uur. Dender rook bloed en veegde dankzij Michael Lallemand (66.) de 0 van de tabellen in een tweede helft die het helemaal overheerste.

Ex-Bruggeling Baeten trapt Beerschot met twee doelpunten voorbij Brugse beloften

Opvallend moment in de Challenger Pro League, of het vroegere 1B. In Club NXT - Beerschot, match gespeeld op Schiervelde in Roeselare, kwamen de bezoekers na een wel erg flagrante buitenspelgoal op een 0-2-voorsprong. Dat de goal telde, was omdat noch ref Tom Stevens noch zijn (nochtans uitstekend gepositioneerde) lijnrechter niet gezien hadden dat Baeten wel een meter offside stond toen de ingevallen Sebaoui de bal doorstak. En ook de videoref kwam niet tussen, om de eenvoudige reden dat er in de Challenger Pro League niet voldoende financiële middelen zijn om met een vanuit Tubeke gestuurde videoref te werken.

Beerschot profiteerde ditmaal van de situatie en won de wedstrijd met 1-2, nadat Baeten net tegen zijn ex-club twee keer gescoord had. Met de schouder werkte de spits eerder een voorzet vanop de rechterflank in het doel. Tien minuten na de pauze kreeg blauw-zwart vanop de penaltystip een prima kans op de gelijkmaker, maar aanvoerder Arne Engels mikte de elfmeter tegen de paal. Bruggeling Daniel Pérez, die in de 78ste minuut de aansluitingstreffer lukte, pakte in de 86ste minuut een rode kaart. Na vier wedstrijden telt Beerschot, dat op Schiervelde zeker niet alle scheidsrechterlijke beslissingen in haar voordeel zag uitdraaien, zeven punten. De Brugse beloften hebben er vier.

De eerste goal van Baeten:

RSCA Futures geven zege uit handen

Op de vierde speeldag van de Challenger Pro League heeft de U23 van RSC Anderlecht de Brusselse derby op bezoek bij RWD Molenbeek net niet naar zijn hand gezet. Een slotoffensief van de thuisploeg leverde een 2-2 gelijkspel op. Julien Duranville (43') en Simion Michez (83') zorgden voor de paars-witte doelpunten, de treffers van Yan Vorogovskiy (87') en Jake O’Brien (93') leverden finaal een puntendeling op.

Op hetzelfde tijdstip gaf de U23 van Standard een dubbele voorsprong uit handen tegen de leeftijdsgenoten van Racing Genk, met ook een 2-2-resultaat als gevolg. Anisse Brrou (14') en Noah Ohio (44') effenden het pad voor de jonge Rouches, maar via Kelvin Pius John (71') en Sekou Diawara (81') sloegen de Limburgers terug.

Nieuwe koploper is Lierse Kempenzonen

Lierse Kempenzonen ten slotte heeft zich de koppositie toegeëigend. Op eigen veld boekte het een vlotte 4-1 zege tegen KMSK Deinze. Doelpunten van Leandro Rocha (24' en 82') en Thibault Van Acker (43' en 68') volstonden voor de overwinning.

Deinze toonde zich in het begin van de wedstrijd de beste ploeg op het veld en verzilverde na twintig minuten zijn overwicht. Vleugelaanvaller Jellert van Landschoot (20'), die een verleden heeft bij Lierse, strafte een fout in de verdediging van de thuisploeg af. Oog in oog met Lierse-doelman Maxime Delanghe duwde hij zijn tweede van het seizoen beheerst in doel. Leandro Rocha (24') hing de bordjes al snel weer in evenwicht. De Portugese spits stond op de goede plek om zijn zesde doelpunt van het seizoen te maken.

Kapitein Thibault Van Acker (43') opende zijn rekening in het nieuwe seizoen vanop de penaltystip. Twintig minuten voor affluiten viel de bal vlak voor het doel van Deinze in zijn voeten. Hij aarzelde niet en schreef een tweede doelpunt achter zijn naam. In het slot van de wedstrijd scoorde ook topschutter Rocha met het hoofd zijn tweede van de avond. De boomlange spits lukt daarmee al voor de derde keer op rij twee doelpunten in een wedstrijd.

