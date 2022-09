CHALLENGER PRO LEAGUE. RWDM speelt in extremis gelijk tegen Jong Genk - Club NXT en Beveren delen de punten

RWDM haalt in extremis een gelijkspel tegen Jong Genk

RWDM heeft in het absolute slot een 1-1 gelijkspel behaald tegen Jong Genk. Youssef Challouk (90.+6) wiste de treffer van Jay-Dee Geusen (67.) met de laatste actie van de wedstrijd uit.

Jong Genk hield de vicekampioen de hele eerste helft goed in bedwang en zette zijn defensieve stabiliteit iets na het uur om in offensieve dreiging. Aanvoerder Tuur Rommens rukte vanop zijn rechtsachterpositie mee naar voren en kreeg de bal in het strafschopgebied van de Molenbekenaars in de voeten. Daar werd hij van de sokken gelopen door Jonathan Heris, die zijn overtreding met een penalty en een gele kaart bestraft kreeg. Jay-Dee Geusens zette de elfmeter feilloos om. De beloften van Genk kwamen een kwartier voor tijd met de schrik vrij toen de Engelse spits Luke Plange een huizenhoge misser optekende voor het Genkse doel.

De Brusselse thuisploeg zocht verwoed naar de gelijkmaker en kreeg in het absolute slot loon naar werken. Youssef Challouk zette een actie op aan de rand van de zestien, kreeg het leer vervolgens terug in de voeten voor het Genkse doel en schoot in een tijd de ultieme gelijkmaker op het bord.

In het klassement staat Jong Genk op de tiende plek. Met vijf punten uit zes wedstrijden doen alleen Deinze en Dender slechter. RWDM blijft dankzij de late gelijkmaker en het bijbehorende punt op de vijfde plaats staan. Het heeft negen punten.

Brugse beloften en Beveren verdelen de punten na boeiende wedstrijd

Blauw-zwart wilde tegen Beveren iets doen aan zijn tegenvallende positie in het klassement. Arne Engels (10.) zette die aspiratie al vroeg in de wedstrijd kracht bij. Met een geweldig raketschot vanop afstond zette hij de thuisploeg op voorsprong. Niet veel later deed verdediger Owen Otasowie (29. own.) het doelpunt van zijn ploeggenoot teniet met een knullige owngoal.

Daniel Maderner (50.), de topschutter van vorig seizoen, zette Beveren na de rust op voorsprong. De beloften uit Brugge gaven zich niet gewonnen en rechtten de rug via een doelpunt van Chemsdine Talbi (71.). In het slot kwam blauw-zwart dicht bij het winnende doelpunt, maar het doelhout voorkwam een tweede Brugse zege van het seizoen.

Club NXT dikt zijn puntentotaal aan tot zes stuks. Daarmee blijft het negende in de stand. Beveren bevindt zich vijf plaatsen hoger, met negen punten.

Hattrickheld Stassin leidt RSCA Futures voorbij Lierse, Dender behaalt eerste zege

Anderlecht en Lierse bekampten elkaar vrijdagavond op het Lisp in de gietende regen. De natte grasmat leverde heel wat glijpartijen op. Stassin (12.) liet zich niet ontmoedigen door de moeilijke omstandigheden en zette paars-wit in het eerste kwartier op voorsprong. Hij vocht zich een weg door de verdediging van Lierse en kon het leer vervolgens in een leeg doel tikken. Thibaut Van Acker (23.) bracht de thuisploeg met een geweldig afstandschot weer langszij. De aanvoerder van Lierse vond in zes wedstrijden al vier keer de weg naar doel. Stassin (27.) herstelde snel de voorsprong van de Brusselaars met zijn tweede van de avond.

In de tweede helft vervolledigde hij zijn hattrick vanop de penaltystip. De doelpunten van de 17-jarige spits bleken voldoende voor de overwinning. Topschutter Leonardo Rocha (64.) scoorde de aansluitingstreffer, maar zijn achtste doelpunt van het seizoen luidde geen remonte in.

Door de overwinning klimmen de beloften van Anderlecht op naar de tweede plek in de stand. Met 10 punten telt het twee stuks minder dan Lierse, dat aan de leiding blijf.

De eerste en derde goal van Lucas Stassin:

Volledig scherm © BELGA

In de andere wedstrijd behaalde promovendus Dender zijn eerste zege van het seizoen tegen KSK Deinze. Nicolas Rajsel (30.) opende de score in de eerste helft. Michaël Lallemand (77.) zette in de tweede periode de 2-0 eindstand op het bord. Door de zege telt Dender vier punten in het klassement. Daarmee deelt het laatste plaats met de beloften van Genk, die morgen aan de bak moeten tegen vicekampioen RWD Molenbeek.

Het volledige programma van speeldag 6

