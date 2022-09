CHALLENGER PRO LEAGUE. RWDM pakt drie punten mee uit Deinze, Virton pakt eerste zege van het seizoen tegen Jong Genk

RWDM pakt drie punten mee uit Deinze

Op de vijfde speeldag in de Challenger Pro League is RWDM zondag met 1-2 gaan winnen op het veld van Deinze. Bij de rust stond de thuisploeg nog 1-0 voor, dankzij een laat doelpunt van Gaëtan Hendrickx (45e). In de tweede helft keerden Florian Le Joncour (52e) en Luke Plange (69e) de situatie om.

Met acht punten is RWDM in de stand vierde, op vier punten van leider Lierse. Deinze is met vijf punten tiende.

Virton pakt eerste zege van het seizoen tegen Jong Genk

Excelsior Virton heeft haar eerste overwinning in de Challenger Pro League beet. De Luxemburgers wonnen zondag op de vijfde speeldag met 0-1 bij Jong Genk. De Mauritanische aanvaller Souleymane Anne brak een kwartier voor tijd de ban voor de bezoekers.

De beloften van Genk speelden meer dan een helft met een man minder na een rode kaart voor Kelvin Pius John (36.). Lange tijd leek de partij op een doelpuntloos gelijkspel te eindigen, maar de ingevallen Anne kopte de bal na 75 minuten fraai in de bovenhoek. Eindstand: 0-1.

In de tussenstand is Virton voorlopig zesde, met zeven punten. Het team van de Franse coach Christian Bracconi speelde gelijk in alle vier haar voorgaande duels. Jong Genk is elfde, met vier punten.

Lierse wint van veerkrachtig Dender

Lierse heeft op de vijfde speeldag van de Challenger Pro League een zege geboekt tegen promovendus Dender, dat op eigen veld met 3-2 ten onder ging. Door de overwinning hijst Lierse zich naar de kop van het klassement.

Dender hield Lierse in de eerste helft goed in bedwang, maar moest zich iets na het halfuur voor de eerste keer gewonnen geven. Verdediger Joedrick Pulpe (36.) tikte de aflegger van zijn aanvoerder Thibaut Van Acker simpel in het Denderse doel. De thuisploeg profiteerde niet veel later van een defensieve blunder bij de bezoekers. Kobe Cools (41.) kopte een hoekschop richting de paal, waar Lucas Walbrecq vergat de bal weg te trappen. Vlak voor rust tekende Van Acker (45.+1) voor zijn tweede van de avond, zijn derde doelpunt in twee wedstrijden. Dender toonde zich veerkrachtig en hing de bordjes via een prachtig doelpunt van Tiago Cukur (52.) opnieuw gelijk. De 19-jarige Nederlander buffelde de bal vanop afstand in de winkelhaak. Tegen het einde van de wedstrijd moest Dender zich alsnog gewonnen geven. Via het hoofd van Lierse-aanvaller Serge Tabekou (79.) verdween de bal voor een derde keer in het doel van de thuisploeg. Eindstand 2-3. Door de overwinning gaat Lierse aan kop van het klassement. Het telt nu 12 punten uit vijf wedstrijden. Dender blijft steken op 1 punt en bengelt helemaal aan de andere kant van de tabel.

Lommel zet Beerschot opzij

Na twee thuiswedstrijden achter gesloten deuren, verwelkomde Beerschot tegen Lommel voor het eerst zijn supporters in het Olympisch Stadion. De thuisploeg legde echter weinig opbeurend voetbal op de mat. Na een drieste tackle van middenvelder Dante Rigo moest het al in de helft van de eerste periode met z’n tienen voort. Vlak voor rust zette de Braziliaanse spits Cauê (43.) Lommel met het hoofd op voorsprong. Alonso Martínez (82.) schoof in het slot de 0-2 eindstand voorbij Beerschot-doelman Bill Lathouwers na een pijlsnelle aanval. Door de zege schaart Lommel zich achter leider Lierse in de stand. Met 9 punten staat het alleen op de tweede plek. Beerschot is derde met 7 punten.

