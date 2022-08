CHALLENGER PRO LEAGUE. RSCA Futures verschalken Lommel en staan op kop - Deinze, RWDM en Lierse boeken eerste zege van seizoen

Deinze wint in extremis van Jong Genk, Beerschot en SL16 verdelen de buit

KSK Deinze heeft zijn eerste zege in de nieuwe voetbaljaargang geboekt. De Oost-Vlamingen leken op een 2-2- gelijkspel af te stevenen, maar wisten in het absolute slot van de wedstrijd alsnog het winnende doelpunt te scoren. De Deinzenaars begonnen goed tegen de Genkse youngsters en kwamen al in de achtste minuut op voorsprong via een doelpunt van Jellert van Landschoot (8.). De 24-jarige aanvaller liet de 1-0 op het bord noteren met een hard schot in de benedenhoek. De Genkse reactie volgde twintig minuten later na een knappe actie van 17-jarige flankaanvaller Mika Godts (27.), die goed naar binnen sneed vanop de linkerflank en het leer beheerst in de hoek plaatste. Een kwartier na rust wees Teo Quintero Léon (60.) Jong Genk weer op achtervolgen aan. De Limburgers knokten zich echter opnieuw langszij dankzij een late gelijkmaker van spits Sekou Daiwara (85.). In de blessuretijd beslechte Léon (90.+7) de wedstrijd alsnog in het voordeel van de thuisploeg met zijn tweede doelpunt van de avond.

Volledig scherm © BELGA

In Sclessin hielden SL16, de belofteploeg van Standard, en Beerschot elkaar in evenwicht. Léandre Filipe Kuavita (41.) zorgde met een rake kopbal voor het enige doelpunt in de eerste helft. Vrijwel meteen na rust zagen de jonge Rouches hun voorsprong gefnuikt. Léo Seydoux (46.) bracht Beerschot langszij bij de eerste aanval van de tweede helft. Tien minuten voor affluiten brak de wedstrijd opnieuw open. Mouad El Fanis (82.) zette zijn penalty om en leek de overwinning thuis te houden voor de Rouches. Beerschot snoepte de Luikenaars vier minuten voor tijd alsnog twee punten af na de gelijkmaker van Abdullahi Alhassean.

Virton verovert in extremis punt bij SK Beveren

SK Beveren en Excelsior Virton hebben de punten gedeeld. Het duel op de Freethiel eindigde op 2-2, na de gelijkmaker van de bezoekers uit de Gaume in de extra tijd. Beveren toonde het meeste initiatief en Thiemo Barry (33.) zorgde even na het halfuur voor de 1-0. De thuisploeg kreeg nadien op strafschop een uitgelezen kans om de score te verdubbelen, maar zowel Daniel Maderner als Lucas Ribeiro Costa, die een nieuwe poging kreeg omdat doelman Thomas Vincensini te vroeg was uitgekomen, geraakten niet voorbij de bezoekende keeper.

Een misser die zich meteen cash betaalde, want Yannick Aguemon (41.) tekende voor de gelijkmaker. Ribeiro Costa (43.) bracht Beveren dadelijk weer voor met een rake kopbal. In de tweede helft leek Beveren de drie punten thuis te gaan houden, tot Virton helemaal in het gaatje toesloeg via invaller Karim Ilunga (90.+1).

Volledig scherm © BELGA

RWDM boekt eerste zege: zuinige 1-0 tegen Dender

RWD Molenbeek heeft zijn eerste overwinning van het nieuwe seizoen geboekt. In eigen huis ging promovendus Dender met een zuinige 1-0 voor de bijl. In een kansarme eerste helft doorbrak Gill Ruyssen (40.) vijf minuten voor rust de scoreloze impasse tussen beide ploegen. De aanvoerder van de thuisploeg kopte een vrijschop vanop rechts op knappe wijze via de deklat in het doel en zorgde voor het enige doelpunt van de avond. Het ontbrak Dender in de rest van de wedstrijd aan offensieve kwaliteit om het de vicekampioen nog moeilijk te maken.

U23 van Anderlecht met 0-2 te sterk voor Lommel

De U23 van RSC Anderlecht heeft een goede beurt gemaakt door een verplaatsing naar Lommel SK succesvol af te ronden met 0-2. Lucas Stassin (58.) brak na rust de ban, Nilson Angulo (90.+4) nam in het ultieme slot de laatste twijfels weg bij de hoofdstedelingen.

Volledig scherm © BELGA

Lierse pakt eerste overwinning van seizoen

Lierse heeft thuis de eerste overwinning van het seizoen te pakken tegen Club NXT (3-1). De Portugees Leonardo Miramar Rocha scoorde meteen na de aftrap en vlak voor rust twee keer voor Lierse (2, 44.). Tussendoor had Chemsdine Talbi tegengescoord voor de Brugse beloften (32.). Kameroener Serge Tabekou stelde kort na rust de zege veilig voor de schapenkoppen (55, 3-1).

UITSLAGEN SPEELDAG 2

Deinze-Jong Genk: 3-2

SL16-Beerschot: 2-2

Beveren-Virton: 2-2

RWDM-Dender: 1-0

Lommel-RSCA Futures: 0-2

Lierse-Club NXT: 3-1

STAND

1. RSCA Futures: 4

2. Beerschot: 4

3. Deinze: 4

4. RWDM: 4

5. Jong Genk: 3

6. Lommel: 3

7. Lierse: 3

8. SL16: 2

9. Virton: 2

10. Beveren: 1

11. Club NXT: 1

12. Dender: 0