CHALLENGER PRO LEAGUE. Noah Mbamba schenkt Club NXT zege tegen RWDM - Beerschot verliest van Lierse Kempenzonen

Club NXT vloert RWDM met 2-1

Club NXT, het beloftenteam van Club Brugge, heeft RWDM gevloerd met 2-1. Cisse Sandra (29.) zette de jonge Bruggelingen net voor het halfuur op weg. Ivann Botella (55.) maakte na de onderbreking gelijk, maar Noah Mbamba scoorde meteen nadien de winning goal. Zowel Club NXT als RWDM tellen 4 op 9 en bezetten daarmee respectievelijk de zesde en zevende plaats in de op een na hoogste Belgische voetbalafdeling.

Beerschot delft met 2-3 onderspit tegen Lierse Kempenzonen

Beerschot heeft duur puntenverlies geleden tegen Lierse Kempenzonen. Na affluiten gaf het scorebord op het Kiel 2-3 aan. De Ratten kwamen nochtans door toedoen van Thibo Baeten (27.) en Dante Rigo (61.) tot twee keer toe op voorsprong, maar Leonardo Rocha Miramar (36. en 63.) bracht de Pallieters evenveel keer terug in de wedstrijd. Serge Tabekou (65.) zette de scheve situatie na enkele dolle minuten zelfs volledig recht.

KMSK Deinze laat leidersplaats liggen na gelijkspel tegen Virton

KMSK Deinze heeft geen tweede zege op rij geboekt. Na de overwinning tegen Jong Genk vorig weekend, moesten de Deinzenaars zich deze keer tevreden stellen met een 1-1 gelijkspel in eigen huis tegen Virton. Door het gelijkspel staat Deinze niet op de eerste, maar de vierde plek in de stand.

De eerste helft van de wedstrijd leverde geen enkel doelpunt op. Dat lag niet aan een gebrek aan kansen, wel aan een gebrekkige trefzekerheid in de aanvalslinie van Virton. De bezoekende aanvallers kregen hun geschut gedurende de eerste helft maar niet juist afgesteld. Vooral Souleymane Anne miste vlak voor rust een dot van een kans.

Na het offensief geklungel voor de rust, was het na de rust de beurt aan de defensie van Virton om te stuntelen. Deinze-spits Bafodé Dansoko (54.) kreeg de bal op een presenteerblaadje aangeboden van de Virtonese verdediging en hoefde het leer enkel nog in doel te duwen. De aanvaller leerde de bezoekers een zure les in efficiëntie. Virton toonde zich even later wel gewiekst toen het een penalty veroverde na een snelle tegenaanval. Souleymane Anne (64.) behield dit keer de concentratie en zette de elfmeter rustig om. Daarmee had de Mauritaanse international meteen het laatste woord in de wedstrijd, die na de gelijkmaker langzaamaan uitdoofde.

Deinze telt nu vijf punten uit drie wedstrijden en staat op de vierde plek in de stand. Voor Virton is het het derde gelijkspel op rij, goed voor een negende plek.

Zondag ontvangen de beloften van Club Brugge vicekampioen RWD Molenbeek (16u00). Bij winst komen de Molenbekenaars op gelijke hoogte met Deinze aan kop van het klassement. Beerschot en Lierse Kempernzone verzorgen om 20u het laatste duel van de speeldag.

RSCA Futures blijft ongeslagen na late gelijkmaker tegen SK Beveren

RSCA Futures heeft in extremis een punt behaald tegen SK Beveren. Met de 2-2-gelijkmaker in het absolute slot van de wedstrijd behoedde Mohamed Bouchouari zijn team voor een eerste nederlaag van het seizoen. De beloften van Anderlecht en SK Beveren zorgden voor een aangename wedstrijd in de hoofdstad. Na iets minder dan twintig minuten spelen vielen ook de eerste doelpunten te noteren. Uitgerekend Anouar Ait El Hadj (18.), die eerder dit seizoen weigerde om voor de U23 te spelen, zorgde voor het eerste doelpunt van de wedstrijd. SK Beveren had meteen een antwoord klaar. Spits Daniel Maderner (21.) bracht zijn ploeg langszij.

Beide ploegen hielden elkaar vervolgens vijftig minuten lang in evenwicht. Standard-huurling Joachim Van Damme (70.) doorbrak twintig minuten voor het einde de impasse en leek de wedstrijd te hebben bepaald met zijn doelpunt. Dat was buiten Mohamed Bouchouari (90.+5) gerekend. De 21-jarige jeugdinternational werkte het leer in het absolute slot voor een tweede keer voorbij doelman Beau Reus en bezorgde RSCA alsnog een punt. Anderlecht telt na twee gelijke spelen en een overwinning vijf punten.

Lommel wint Limburgs onderonsje tegen Jong Genk, Dender kan weer niet winnen

Lommel heeft met 0-3 gewonnen tegen Jong Genk. In een flauwe eerste helft leken beide ploegen zonder doelpunt de kleedkamer in te duiken, maar dat was buiten Cauê Santos (43.) gerekend. Na mistasten in de Genkse defensie kon de Braziliaan van dichtbij scoren. Ook na rust bleven de Limburgse ploegen in evenwicht, tot Agustin Anello (60.) de 0-2 kon scoren. Daarna leek de veer gebroken bij Jong Genk en Anello (74.) mocht een tweede keer gaan juichen.

SL16 haalde het intussen met 0-1 bij Dender. Het winnende doelpunt viel pas laat in de tweede helft. Dender was in de eerste helft de betere ploeg, maar kon dat veldoverwicht niet omzetten in doelpunten. De jonkies van Standard kregen de bal geen enkele keer in het kader. Na rust ging SL16 plots veel meer ondernemen. Ze kregen meer balbezit en in minuut 74 viel dan ook het eerste en enige doelpunt. Léandre Kuavita zorgde voor de 0-1. Door de nederlaag blijft Dender alleen laatste in de Challenger Pro League met nul punten.

