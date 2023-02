CHALLENGER PRO LEAGUE. Lierse en RSCA Futures veroveren laatste plekjes in promotie play-offs

Deinze kwam in het openingskwartier op voorsprong via Kenneth Schuermans, maar maakte het zichzelf in de tweede helft moeilijk door de uitsluiting van Gonzalo Almenara. De thuisploeg hield met een man minder slechts een tiental minuten stand, Nils De Wilde zorgde voor de gelijkmaker voor de bezoekers uit de hoofdstad. Lucas Stassin zette Anderlecht vervolgens op 1-2, maar Deinze bleef knokken en leek na de 2-2 van Jur Schryvers nog een punt uit de brand te zullen slepen. In de slotfase velde Nilson Angulo echter het zware verdict met een heerlijk afstandsschot: 2-3. Viki De Cremer kreeg de eer om als eerste vrouwelijke scheidsrechter aan de slag te gaan in een Belgische profwedstrijd. In Deinze was ze vierde official.