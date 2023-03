CHALLENGER PRO LEAGUE. Beveren boekt gevleide zege tegen Beerschot, Dender troeft Deinze af

INTERVIEW. Caroline De Clercq, sterke vrouw achter Sven Kums, over de onzekere toekomst van haar man: “Waarom práát AA Gent niet met Sven?”

“Hij is een droompapa voor onze kindjes.” Als u het ons vraagt, dan is Caroline De Clercq (32) ook een droomvrouw voor Sven Kums (35), een meubelstuk én einde contract bij de Buffalo’s. ‘Powerwoman’ die zegt waar het op staat. “Sven is ontgoocheld in de aanpak van AA Gent.”