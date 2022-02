Cercle wint overtuigend tegen inspiratieloos Beerschot

Jupiler Pro LeagueNa drie matchen zonder zege weet Cercle Brugge opnieuw wat winnen is. De ploeg van trainer Dominik Thalhammer speelde tegen hekkensluiter Beerschot een prima partij én vond ook een tegenstander die zich gewillig naar de slachtbank liet leiden. Voor Beerschot is 1B zo weer een stapje dichterbij.

Na een studieronde van een minuut of tien nam Cercle de wedstrijd resoluut in handen. In de eerste helft noteerden we een lading kansen en kansjes voor de thuisploeg. Iets voorbij het half uur vond Cercle het gaatje. Het was Denkey die een corner van Hotic van dichtbij binnen kopte. Een Kielse dekkingsfout kunnen we het niet eens noemen, want Van den Bergh en Sebaoui stonden bij Denkey, maar de Togolese spits schudde zijn bewakers als fruitvliegjes van zich af.

Tussen al dat Brugse aanvalsgeweld door ontsnapte bezoeker De Smet aan een rode kaart, toen hij na een gemiste controle stevig doorging op Vitinho. Voor De Smets ploegmaat Noubissi kende scheidsrechter Put minder genade. Nadat Noubissi over de bal op het been van Popovic ging staan, mocht de aanvaller van Beerschot gaan douchen. Paars-wit moest zo nog een dik uur met tien man verder.

Het sein voor Cercle om nóg wat door te duwen. Vijf minuten voor de rust leek Kevin Denkey de score te gaan verdubbelen. Leek, want de VAR had voorafgaand buitenspel gezien van Deman. Bedenking daarbij: hoe ver mag de VAR eigenlijk terug gaan in de tijd om een goal af te keuren? Soit, het was slechts uitstel van executie voor Beerschot, want in de blessuretijd van de eerste helft zette de onvermijdelijke Matondo alsnog de 2-0 op het bord.

Tijdens de rust weerklonk ‘Don’t Stop Me Now’ van Queen uit de boxen van het Jan Breydelstadion. Aan stoppen dacht aanvankelijk Cercle ook helemaal niet. Het kat-en-muisspelletje bleef na de pauze nog een tijdlang verder duren. Cercle had overwegend balbezit, terwijl Beerschot aan het ‘zwemmen’ was.

Qua kansen was het voor groen-zwart weliswaar net iets minder dan voor de rust, al kwam Olivier Deman toch eens heel dicht bij de 3-0. Mike Vanhamel, opnieuw in doel bij Beerschot, lag goed in de weg. In de absolute slotfase miste invaller Ganvoula ook nog een niet te missen kans. Zo eindigde de wedstrijd die er nooit één was ‘slechts’ op 2-0. Daar mocht Beerschot dus niet eens over mopperen.

