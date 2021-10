Cercle herschikt technische staf: Vanderhaeghe blijft, assistent Buffel niet

Rode Duivels Rode Duivels met slechts vier verdedi­gers naar Nations League, Martínez: “Het wordt een uitdaging”

1 oktober Opvallende namen zitten er niet in de 24-koppige selectie van de Rode Duivels die bondscoach Roberto Martínez bekendmaakte voor de Final Four van de Nations League. Opvallend is wel dat de bondscoach naast vier doelmannen - op de officiële UEFA-lijst staan er drie maar vier doelmannen traint nu eenmaal wat makkelijker - ook slechts vier verdedigers in zijn selectie opnam, terwijl er daar drie van aan de aftrap moeten verschijnen.