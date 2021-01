Cercle haalt broodnodige punten op in Kortrijk en geeft rode lantaarn door aan Waasland-Beveren

Met een 1 op 30 op zijn rapport was het voor Paul Clement de hoogste tijd om de zaken eens anders aan te pakken. De Engelse coach kreeg van zijn bazen tijdens de voorbije dagen Strahinja Pavlovic erbij en die 19-jarige Serviër mocht meteen op links starten in een Brugse driemansdefensie naast Marcelin en Bates. Voor het eerst stonden Ugbo en Musaba samen in de spits, Kanouté en Taravel verhuisden naar de bank. Kortrijk-coach Vanderhaeghe ving het uitvallen van Julien De Sart op met het debuut van de Malinees Sambou Sissoko.

Op de slijkpoel waarin het terrein van het Guldensporenstadion was herschapen door een vlaag van smeltende sneeuw kort voor de wedstrijd, voorkwam Didillon met een fantastische reflex op een knal van Dewaele dat Kortrijk vroeg op voorsprong klom. Het bleek een cruciale tussenkomst van de doelman. De rode lantaarn was naar de Groeningekouter afgezakt om zichzelf eindelijk eens te belonen en deed dat nog binnen het halfuur tweemaal. Op voorzet van Vitinho, en na een hoogstaande pre-assist van Hoggas, tikte Iké Ugbo halfweg het tweede kwartier simpel zijn elfde van het seizoen voorbij de kansloze Ilic (0-1). Vijf minuten later verlengde nieuwkomer Pavlovic aan de tweede paal een overwaaiende hoekschop van Hotic overhoeks voorbij Ilic (0-2).

Ondanks het aandringen van Kortrijk leek Cercle zonder averij de rust te halen, maar daar besliste Makarenko anders over. Vanop twintig meter kogelde de Oekraïner via de binnenkant van de paal voorbij Didillon, die ook al een poging van Teddy Chevalier had gekeerd (1-2). Dat doelpunt gaf de Kortrijkse burger moed om in de tweede helft de scheve situatie helemaal recht te zetten. Toen Sainsbury dat deed stond hij echter buitenspel, en Selemani mikte van dichtbij over.

Vanderhaeghe gooide met Badamosi een extra-spits in de strijd, maar het was Cercle dat plots weer wakker schoot. Musaba rondde een puike actie van Pavlovic met succes af, maar de Nederlander was zelf helemaal in het begin van de actie uit buitenspel teruggekeerd.

Het afgekeurde doelpunt was de aanzet tot een hectisch slothalfuur en zes extra minuten, waarin Cercle Brugge ternauwernood overeind bleef. Marcelin pakte nog zijn vijfde gele kaart en mist daardoor donderdag de Brugse derby. (LUVM)

