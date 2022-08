Cercle en KV Mechelen delen punten na een zout- en doelpuntenloos potje

Uiteindelijk geen Van Der Bruggen in de basis bij Cercle. De Gentenaar had amper getraind sinds hij op Standard zwaar werd aangetrapt en begon op de bank. Zijn vervanger, Charles Vanhoutte, nam meteen ook de aanvoerdersband over. Mechelen moest het dan weer zonder de geblesseerde Julien Ngoy stellen, waardoor Yonas Malede diep voorin startte bij de bezoekers. De Israëliër kon net voor de pauze bijna een voorzet binnentikken, maar Majecki was even attent in het Cercle-doel als bj een schuiver van Storm - de enige echte doelkans van een zoutloze eerste periode. In de toegevoegde tijd scoorde Malede dan wel, na een dubbele dribble rond Majecki zelfs, maar vanuit duidelijk buitenspel vertrokken.