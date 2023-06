Cercle Brugge sluit straf seizoen af met thuiswinst tegen Westerlo

Door een blessure van Francis mocht Vanhoutte, mogelijk vertrekkend (naar Union?), voor het eerst sinds bijna drie maanden nog eens starten. Muslic had ook een basisplaats in petto voor Decostere. Nog voor het kwartier moest de Cercle-coach gedwongen ingrijpen omdat Popovic zwaar was aangetrapt. De Servische verdediger had kort voordien de eerste kans versierd. Westerlo beperkte zich tot de kat uit de boom kijken, terwijl Cercle zijn licht overwicht in de eerst helft niet op het scorebord tot uiting kon brengen. Denkey had daar nochtans de gelegenheid toe, maar de Togolees kende zijn dagje niet. Gillekens had zich op een kopbal van Denkey kunnen onderscheiden, maar de monumentale misser voor open doel in het zicht van de rust was pijnlijk.