Cercle Brugge laat dure punten liggen in Eupen, dat met tien man gelijkspel vasthoudt

In het vooruitzicht van de cruciale partij op Anderlecht met een plaats in de top-8 als inzet, over twee weken, wilde Cercle Brugge zichzelf met wedstrijden in Eupen en tegen Seraing met een foutloze zes op zes in een goede positie voetballen. Een herhaling van de heroïsche prestatie uit de Brugse derby zat er evenwel niet in Am Kehrweg, waar Cercle al meteen in de achtervolging werd gedrongen. Bij een dribbelnummertje van Konan Ndri in de zestien, beging verdediger Ravych een jeugdzonde. Hij haakte de spits al te opzichtig, en scheidsrechter Van Driessche legde het leer gedecideerd op de stip. Peeters zette zijn ex-ploeg met een goede trap meteen op achterstand.