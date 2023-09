Cercle Brugge klimt met twee goals van Denkey (even) naar de leiding, vijfde verlies op rij voor Westerlo

Hoe diep is de put voor Westerlo? Op Cercle Brugge liepen de Kemphanen hun vijfde opeenvolgende nederlaag op. In de eerste helft konden ze nog gelijke tred houden met de thuisploeg, maar van het kopbaldoelpunt van Kevin Denkey op slag van rusten herstelden ze zich niet meer. Cercle Brugge had de score een pak hoger kunnen doen oplopen dan de 2-0 die uiteindelijk op de bordjes flikkerde. Opnieuw was het Kevin Denkey die aan het kanon stond. Alhoewel, kanon? De Togolese krachtpatser van Cercle Brugge deed het met een subtiel puntertje. Het laat zich aanzien dat in de laatste week van de mercato nog wel aan Denkey zal worden gedacht in de landen waar nog mag worden getransfereerd.Cercle-coach Miron Muslic liet zijn aanwinsten Lemaréchal en Olaigbe nog allebei invallen, en de twee nieuwkomers onderstreepten meteen hun waarde. Lemaréchal had de assist bij het tweede doelpunt van Denkey op zijn conto, Olaigbe had er ook eentje kunnen hebben als doelman Gillekens niet had ingegrepen tegen de ook weer erg opvallend ingekomen Alan Minda.