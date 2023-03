Cercle Brugge consolideert achtste plaats na makkelijke zege tegen Seraing

Cercle Brugge werd door de zege van Charleroi in Kortrijk eerder vandaag een beetje onder druk gezet, want het zag de Carolo’s over zich heen wippen in de rangschikking. Cercle begon ook bijzonder slecht aan de wedstrijd tegen hekkensluiter Seraing, dat al na vijf minuten door Marius Mouandilmadji op voorsprong werd gezet. De spits uit Tsjaad liet Warleson, in doel voor de onfortuinlijke Majecki, geen kans nadat hij door Sambu voor doel was gebracht (1-0).