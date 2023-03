Carl Hoefkens praat voor het eerst sinds zijn ontslag bij Club Brugge: “Kijk nog altijd met heel goed gevoel terug op die periode”

“Het gaat goed met me”, zegt Hoefkens. “Een beetje sporten, een beetje bezig blijven. Ik heb weer tijd voor de familie. Je gaat eens weekendje weg en een keer naar de cinema. Dingen waarvoor je eerder geen tijd had.”

Hoe hij terugkijkt op zijn periode bij Club Brugge dan. Hoefkens werd eind december bij de regerend landskampioen ontslagen, ondanks dat hij zich met blauw-zwart kwalificeerde voor de achtste finale van de Champions League. “Ik vond dat wij een heel goede periode hadden voor Nieuwjaar”, zegt hij. “We kenden een fantastische Champions League-campagne. In mijn ogen stonden we op dat moment waar we wilden staan. We hadden hetzelfde puntenaantal als het jaar daarvoor. We stonden twee punten achter op Antwerp en vijf achter Union. We deden volop mee voor een toppositie in het klassement.”

“We wisten op dat moment ook dat Genk nog steken zou laten vallen”, gaat Hoefkens verder. “Op dat moment was het gewoon belangrijk om ertussen te staan. We waren competitief. We wilden nog kans maken om kampioen te worden, en dat was nog altijd zo in december. Sportief was ik best tevreden, maar als coach wil je altijd beter en beter. Dat is ook zo.”

De weken en maanden na zijn ontslag bleek wel dat zijn job niet zo makkelijk was. Zijn opvolger Scott Parker is intussen ook alweer vertrokken. “Daar ga ik niks over zeggen, het maakt mij niet uit wie coach van Club is”, zegt Hoefkens. “Voor mij maakt het niks uit wat er na mijn vertrek gebeurd is. Ik kijk met een heel goed gevoel terug naar de band met spelers en manier van spelen. Ik heb nog een band met iedereen van Club Brugge, waarvan ik het wilde hebben. Rancune? Ik kijk nog altijd met een heel goed gevoel terug op mijn periode bij Club.”

Hoefkens was even in beeld bij het Engelse West Bromwich Albion. “Ik heb aanbiedingen gehad, ja. Maar dat maakt mij niet uit. Ik ben ambitieus. Ik denk niet dat mijn toekomst geschaad is door mijn passage bij Club en kijk zeker ook vooruit. We zullen zien wat de toekomst voor me in petto heeft.”

