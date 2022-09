Carl Hoefkens over verplaatsing naar Seraing: “Punten verliezen is geen optie”

Voetbal Jupiler Pro League Adnan Custovic moet KV Kortrijk weer op de rails krijgen: “We zullen niet in de problemen komen”

Adnan Custovic gaf donderdagvoormiddag zijn eerste training als hoofdcoach van KV Kortrijk. De 44-jarige Bosniër is een oude bekende, want in het seizoen 2014-2015 was hij er assistent-trainer van Yves Vanderhaeghe. Custovic moet meteen vol aan de bak. De Kerels trekken zaterdag naar het verre Eupen voor een ware zespuntenmatch.

