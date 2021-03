Camps interviewt de immer vurige Michel Verschueren, vandaag 90: “Die smeerlap van een corona vergalt mijn ouwe dag”

1B G7 wil zeven of acht beloften­teams in 1B volgend seizoen, morgen volgt stemming: “Dit is doodsvon­nis van de reeks”

15 maart Een zoveelste bom in het Belgisch voetbal. De Pro League wil morgen, op een Algemene Vergadering, namelijk stemmen over een competitiehervorming in 1B. Plan is om naast de 7 of 8 (afhankelijk van het dossier-Virton) ploegen die er sowieso zullen spelen, ook 7 of 8 beloftenteams te laten aantreden. “Hier zakt mijn broek van af”, klinkt Philippe Bormans, CEO van Union en lid van de Raad van Bestuur van de Pro League.