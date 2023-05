Cameron Puertas staat als invaller symbool voor veerkracht Union: “Belangrijkste goal uit mijn carrière”

In de hiërarchie op het middenveld staat Cameron Puertas niet bovenaan, maar als invaller kroop de Spaanse Zwitser in de rol van superheld met de cruciale gelijkmaker die Union in de titelrace houdt: “De vreugde toen de bal langzaam binnenrolde… daar speel je voetbal voor.”

Even de statistieken van Cameron Puertas dit seizoen opgezocht: hij heeft 878 minuten op zijn teller in de competitie, die hij vooral als invaller verzameld heeft. Slechts vijf keer startte hij in de basis. Maar toch was Puertas al goed voor 5 goals en 1 assist. Zijn laatste goal op Antwerp was zonder meer van goudwaarde.

“Ik mag zeggen dat het het belangrijkste doelpunt uit mijn carrière is”, aldus Puertas. “Het houdt Antwerp thuis van de titel af en geeft ons zondag een kans op de titel.” Met zijn goal was een gelukje gemoeid: bij zijn schot week de bal af. Keeper Butez stond op het verkeerde been. “Ik zag die bal langzaam over de lijn rollen. De vreugdesensatie die je dan voelt… daar speel je voetbal voor. Maar in voetbal kan het snel gaan: na dat doelpunt moesten we nog gefocust blijven en als team blijven spelen.”

Puertas haalt uit voor de cruciale gelijkmaker.

Puertas erkent dat het nochtans niet de beste wedstrijd van Union was: “Na de rode kaart van Lynen kregen we het moeilijk. Maar we hebben zoals steeds een ongelooflijke spirit getoond. In die omstandigheden is een punt goed.” Puertas mocht zich als invaller bewijzen na de rode kaart van Lynen om het evenwicht op het middenveld te herstellen. Hij speelde met veel drive, wat nodig was. Union moest de zware missie op Antwerp al zien te klaren zonder zijn geblesseerde kapitein Teddy Teuma, en ook aanvalsleider Victor Boniface was niet fit genoeg om aan de match te beginnen. “We wisten al in de week dat er wat onzekerheden waren”, aldus Puertas. “Maar we wisten ook dat anderen klaar staan. El Azzouzi is niet hetzelfde type speler als Teuma, maar hij heeft het goed gedaan. We zijn erin geslaagd om die twee belangrijke spelers goed te vervangen. Ook dat maakt Union zo sterk.”

De ziekenboeg groeide nog aan op Antwerp met Siebe Van der Heyden en Yorbe Vertessen die geblesseerd uitvielen. Afwachten wie van de afvallers Union kan recupereren voor de ultieme ontknoping zondag thuis tegen Club Brugge. “Antwerp is zondag nog altijd favoriet”, vindt Puertas. “We gaan ons voorbereiden op onze wedstrijd tegen Brugge zoals we elke wedstrijd doen. We hopen op een mooie finale. Een titel voor ons zou echt de bekroning zijn van al het harde werk van Union.”

