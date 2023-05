Burnley in poleposition om KV Kortrijk over te nemen, ploeg van Kompany biedt 15 miljoen euro

KVK-eigenaar Vincent Tan wil de club verkopen, maar omdat de Maleisiër niet wou ingaan op buitenlandse aanbiedingen om de club over te nemen, verlieten voorzitter Ronny Verhelst en algemeen manager Matthias Leterme eind april het schip. De laatste weken was het opvallend stil in Kortrijk, maar volgens onze informatie staat het Burnley van Vincent Kompany op het punt om KVK over te nemen. Burnley wil dat Leterme alsnog aan boord blijft, want volgens hen leverde hij de afgelopen jaren prima werk. De Britse club deed een bod van 15 miljoen euro + 2 miljoen euro aan spelersmateriaal voor de Engelse tweedeklasser Cardiff City, een andere club waarvan Tan eigenaar is.