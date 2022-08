Burgess haalt hard uit naar scheidsrechter Lardot: “Hij noemde me de slechtste centrale verdediger die hij ooit had gezien”

Union-verdediger Christian Burgess verscheen na de 4-2-nederlaag tegen Antwerp voor de camera van rechtenhouder Eleven Sports. “Dit is een bittere pil om slikken”, begon hij nog rustig aan zijn analyse. “Ik denk niet dat we het verdienden om met 4-2 te verliezen, maar Antwerp heeft onze fouten afgestraft.”

Tot daar zijn verhaal van de match. Want vanaf dan had Burgess het alleen nog over de rol van scheidsrechter Jonathan Lardot. “Hij heeft vandaag het verschil gemaakt. Een ongelooflijke prestatie”, klonk het cynisch. “Hij maakte zo veel fouten. Elke beslissing was in Antwerps voordeel. Ik ben er echt niet blij mee. Bij de eerste goal moet hij gewoon een duidelijke fout op mezelf fluiten. Daarna nog twee rode kaarten, een penalty... Hij deelde cadeautjes uit.”