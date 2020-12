Buitenlandse spelers moeten hun dierbaren missen: “Als ik mijn hond op video zie, voel ik me echt triest”

Kerstmis is een bijzondere dag voor Beerschotmiddenvelder Ismaila Coulibaly (20): dan verjaart hij. Zijn Instagram puilde uit van gelukwensen van ploegmaats. Ook zijn maatje Diatta bij Club, en vrienden en familie staken hem een hart onder de riem. Maar de leemte dat hij nu een jaar lang zijn ouders en dierbaren in Mali niet zag, blijft. Beerschot liet niet toe om Coulibaly deze week daarover te bellen, maar eerder hadden we in een interview met de Malinese revelatie in 1A dat thema al aangekaart: “Het zal raar zijn om kerst voor het eerst niet in mijn bed in Mali door te brengen.” Hij hoopte toen nog om in januari kort naar Mali te mogen reizen, maar door de drukke kalender en reisbeperkingen is dat nu uitgesloten. “Mijn mama belt wel elke dag met mij, meestal zo tegen negen uur ‘s avonds. Dan praten we over koetjes en kalfjes.”