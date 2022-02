Buffalo’s blijven overeind na rood Samoise en boeken belangrijke uitzege na geweldige goal Depoitre

Hein Vanhaezebrouck voerde twee wijzigingen door in zijn team. De geblesseerde Okumu werd vervangen door Ngadeu, die na de Afrika Cup slechts één training met de groep in de benen had. Links in de defensie nam Godeau de plaats in van Torunarigha. In doel behield de coach van AA Gent het vertrouwen in Davy Roef, die zo voor de tweede keer op rij de voorkeur kreeg op Sinan Bolat. Hjulsager bleef de man achter de spitsen, waardoor Odjidja op de bank bleef.