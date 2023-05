Brussels Staatssecretaris Pascal Smet geeft Union goede hoop over nieuw stadionproject in Vorst: “Beslissing liefst voor 21 juli”

Temidden de jacht op de titel voor Union geeft Pascal Smet als staatssecretaris voor het Brusselse Gewest belast met Stedenbouw de Brusselse club goede hoop over het nieuwe stadionplan in Vorst: “Deze zomer moet de beslissing vallen. Voor mij is het meer ‘ja’.”

Smet sprak zich over het delicate Unionstadiondossier uit als gast in het ochtendprogramma ‘Bonjour Bruxelles’. De staatssecretaris had zich geëngageerd als bemiddelaar na weerstand van het gemeentebestuur van Vorst tegen het project van Union. De Brusselse club ziet de Bemptsite in Vorst als ideale locatie voor het nieuwe stadion, maar een bod van 3,5 miljoen euro op de gronden heeft het gemeentebestuur al afgewezen.

Union legde daarna zijn hoop op het Brusselse Gewest dat over de stedenbouwkundige criteria van het stadionproject de eindbevoegdheid neemt. Smet liet zich in het verleden al positief uit over het project en zei aan ‘Bonjour Bruxelles’ dat er belangrijke gesprekken op til staan: “We kennen de standpunten van de club en de gemeenten. De gesprekken kunnen starten.” Hij hoopt dat de Brusselse regering zich nog deze week over de zaak buigt en dat er voor 21 juli een beslissing valt: “Voor mij is het meer een ‘ja’”, aldus Smet. “Mensen van goede wil vinden altijd oplossingen.”

Staatssecretaris Pascal Smet. © Didier Lebrun / Photo News

Union ziet de bouw van een nieuw stadion als levensnoodzakelijk om de toekomst van de club te waarborgen. Het huidige geklasseerde Joseph Marienstadion is gedateerd en brengt commercieel te weinig op om structureel zonder operationeel verlies te draaien. De eersteklasser vindt de locatie van de Bemptsite ideaal gelegen naast de Ring en wil graag in de gemeente Vorst blijven om de historische link met het huidige Dudenpark te behouden. Bij de huidige sterke sportieve prestaties geniet de club een toenemende populariteit wat ook als hefboom in het dossier kan dienen.

Behalve het te laag ingeschatte bod heeft de gemeente Vorst bedenkingen geuit over de impact van het nieuwe stadion op de mobiliteit, het milieu en de buurt. Union benadrukte in zijn verdediging dat de Bemptsite zich volgens het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) in de correcte sport- en recreatiezone voor de bouw van een voetbalstadion bevindt, dat de financiering van het ecologische stadion volledig rond is, én dat de voorgestelde mobiliteitsplannen zijn gelijke in België niet kennen.

Union-CEO Philippe Bormans bij een infosessie over het nieuwe stadionproject. © BF

Een aanduiding van de Bemptsite. © Laurie Dieffembacq / BELGA