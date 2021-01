Brugge boven, Golden Oli en Primus Paul: deze spelers kleurden de voorbije tien Gouden 11-speeldagen

Twintig speeldagen ver in de Jupiler Pro League, tijd voor een nieuwe round-up. Club Brugge is leider, Paul Onuachu afgetekend topschutter en de strijd om play-off 1 is bijzonder spannend. Maar welke ploegen en spelers kleurden de voorbije tien rondes van de Gouden 11 ?

Zes clean sheets in tien wedstrijden en pas verkozen tot ‘doelman van het jaar’. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat Simon Mignolet de macht bij de doelmannen helemaal naar zich toe heeft getrokken. Met een sterke score van 40 punten doet hij zelfs beter dan nagenoeg alle veldspelers tussen speeldag 11 en 20. Zijn knappe prestaties zorgen er ook voor dat Mignolet zelfs de vijfde beste speler is in het algemeen klassement. Vrij ongezien voor een doelman. Hoewel Mignolet momenteel buiten categorie is, doen enkele andere doelmannen het ook niet onaardig. Vooral de tweede plaats van Zulte Waregem-goalie Louis Bostyn valt op. De zes zeges van zijn team, waarbij hij vier keer de nul hield, zijn daar natuurlijk de belangrijkste reden voor. Danny Vukovic is eveneens een nieuwe naam. Nicolas Penneteau (Charleroi) en Arnaud Bodart (Standard) deden het de afgelopen tien speeldagen een pak minder met hun team. Van hen dus geen spoor meer in de nieuwe top-3.

De top-3 doelmannen van speeldag 11 tot 20:

1. Simon Mignolet (Club Brugge) - 40 punten

2. Louis Bostyn (Zulte Waregem) - 28 punten

3. Danny Vukovic (Racing Genk) - 26 punten

Volledig scherm Simon Mignolet is afgetekend de beste doelman in de Gouden 11. © Photo News

Logischerwijs lopen de scores van doelmannen en verdedigers grotendeels gelijk. Dat was de afgelopen tien wedstrijden niet anders. Brandon Mechele en Odilon Kossounou misten van speeldag 11 tot 20 nauwelijks minuten, pakten amper kaarten en droegen hun steentje bij aan de zes clean sheets van Club Brugge. Het defensief duo van blauw-zwart leverde dan ook een hoop punten op. Netjes tussen de twee Bruggelingen: Olivier Deschacht. De ouderdomsdeken van Zulte Waregem surfte mee op het succes van Essevee én scoorde zowaar tegen Eupen. Die treffer leverde Zulte Waregem niet alleen drie punten op am Kehrweg, het maakt van Deschacht ook de op één na beste verdediger in het spel van de afgelopen tien matchen. Een cruciale treffer dus, zeker aangezien de puntenverschillen tussen de verdedigers klein zijn.

De top-3 verdedigers van speeldag 11 tot 20:

1. Brandon Mechele (Club Brugge) - 36 punten

2. Olivier Deschacht (Zulte Waregem) - 35 punten

3. Odilon Kossounou (Club Brugge) - 34 punten

Volledig scherm Olivier Deschacht door het dolle heen na zijn treffer tegen Eupen. © Photo News

Ook op het middenveld is het momenteel Club Brugge boven. Nieuwkomer Noa Lang ontbolsterde de afgelopen periode helemaal op Jan Breydel. De Nederlander trof de voorbije tien matchen vijf keer raak en gaf drie assists. Het zet Lang op eenzame hoogte bij de middenvelders. Zijn eerste achtervolger is, opnieuw, een grote verrassing. Geoffry Hairemans is stilaan een van de symbolen van de remonte van KV Mechelen. Dat bewees hij afgelopen zondag nog eens met een knalprestatie tegen zijn ex-club Antwerp. Onder meer dankzij de vier doelpunten van Hairemans klom Malinwa de laatste wedstrijden stilaan naar veiligere oorden. Krépin Diatta sluit de top-3 af.

Opvallend: de drie beste middenvelders van de eerste tien speeldagen - Holzhauser, Mercier en Vanaken - zijn nu nergens te bespeuren. Toen waren die drie heren zelfs de aanvoerders van het algemeen klassement. Die kaarten liggen vandaag toch enigszins anders (zie hieronder).

De top-3 middenvelders van speeldag 11 tot 20:

1. Noa Lang (Club Brugge) - 40 punten

2. Geoffry Hairemans (KV Mechelen) - 32 punten

3. Krépin Diatta (Club Brugge) - 31 punten

Volledig scherm De op één na beste middenvelder van de afgelopen tien matchen: Geoffry Hairemans. © Photo News

Wie anders dan Paul Onuachu steekt er, letterlijk en figuurlijk, met kop en schouders bovenuit bij de spitsen. De Nigeriaan scoorde 19 goals in 19 matchen en is dankzij die verbluffende cijfers niet alleen de beste spits van speeldag 11 tot 20, maar ook de nieuwe topscorer van de Gouden 11. Zijn hattrick tegen Eupen zorgde ervoor dat Onuachu Raphael Holzhauser onttroonde, lang de alleenheerser van het spel. De Nigeriaanse beer pakte in totaal al 91 (!) punten, dat zijn er liefst 13 meer dan Holzhauser. Onuachu’s maatje, Theo Bongonda, en Thomas Henry volgen op respectabele afstand.

Dat het schoentje van leider Club Brugge voorin knelt, maakt ook de stand bij de aanvallers duidelijk. De best scorende spits van Club de afgelopen tien matchen: David Okereke met amper 10 punten. De situatie van de andere Brugse aanvallers (Badji, Krmencik, Dennis) is zo mogelijk nog schrijnender. Bas Dost scoorde in één match evenveel (3, red.) of meer punten dan dat aanvallend trio tussen speeldag 11 en 20. Veel illusies moeten zij zich dus niet maken de komende weken.

De top-3 aanvallers van speeldag 11 tot 20:

1. Paul Onuachu (Racing Genk) - 57 punten

2. Theo Bongonda (Racing Genk) - 50 punten

3. Thomas Henry (OH Leuven) - 43 punten

Volledig scherm Paul Onuachu blijft er op los scoren. © BELGA

Onuachu met sprong

Baseer jij je ploeg liever op het totaalplaatje na 20 wedstrijden? Dan zijn er toch enkele opmerkelijke verschillen met de momentopnames hierboven. Ondanks zijn mindere periode is Raphael Holzhauser momenteel nog steeds het nummer twee in de algemene rangschikking, maar het verschil is wel treffend. Tussen speeldag 1 en 10 verzamelde Holzhauser liefst 50 punten, de tien matchen erna deed hij er amper 28 eenheden bij. Ook Mercier en Vanaken hebben nog steeds hun plaats bij de eerste tien. Huidig leider Onuachu maakte op tien wedstrijden dan weer een sprong van de zesde naar de eerste plaats.

In vergelijking met de top-10 na tien matchen zijn er vandaag vier nieuwe gezichten. Tissoudali, Sowah, Mbokani en Dessoleil hebben plaatsgemaakt voor Mignolet, Bongonda, Diatta en Mata. Het maakt van Club Brugge de absolute hofleverancier van de Gouden 11.

Het algemeen klassement na 20 wedstrijden:

Volledig scherm Het algemeen klassement na 20 speeldagen. © HLN - Belga - Photo News

Wie haalt de 13?

Het lijkt een magische grens die voorlopig niet te bereiken is. Geen enkele speler haalde dit seizoen al 13 punten in één speeldag. Vijf spelers lukten wel al 12 punten: verdedigers Simen Juklerød en Maximiliano Caufriez en aanvallers Roman Yaremchuk, Thomas Henry en Paul Onuachu. Dat trio moest telkens een hattrick scoren om 12 punten binnen te halen, voor de verdedigers was het een combinatie van goal(s), een assist en een clean sheet. Eén ding is zeker: wie de kaap van 13 punten wil halen, zal een wereldpartij moeten spelen.

Bloedrood Cercle

Het kan uiteraard niet allemaal rozengeur en maneschijn zijn in jouw Gouden 11-ploeg. Spelers die David Bates (Cercle Brugge) de voorbije wedstrijden in hun ploeg hadden, zullen stevig gevloekt hebben. Niet alleen leed hij met Cercle zeven nederlagen op rij, in de paar matchen die verdediger Bates speelde pakte hij ook nog eens geel én rood. Gooi daar nog eens de twaalf tegendoelpunten die Cercle slikte in de vier wedstrijden die Bates speelde bovenop en de totaalsom van -12 punten is snel gemaakt. De Schot staat wel niet alleen, nog heel wat andere spelers van Cercle Brugge zijn dezer dagen een slechte investering met bloedrode cijfers. Benieuwd of Bates en co het tij met de Vereniging in de komende matchen kunnen keren.

Volledig scherm Bates krijgt een rode kaart onder de neus geschoven. © BELGA

