Brian Riemer is “excited”, maar trekt met defensieve zorgen naar eerste Brusselse derby: “Toch is terugkeer Hoedt niet aan de orde”

Belgisch voetbalBrian Riemer is “very excited” voor zijn vuurdoop in het Lotto Park. Tegen de buren van Union moet hij evenwel een pijnlijke verliesreeks zien te stoppen. En dat met een gehavende verdediging.

Geen Hannes Delcroix bij Anderlecht de komende weken. Over Zeno Debast wordt morgen pas de knoop doorgehakt - hij traint dan voor het eerst met de groep sinds zijn enkelblessure in Charleroi.

U begrijpt: Brian Riemer moet mogelijk serieus sleutelen aan zijn verdediging voor de komst van Union. Toch maakt de Deen zich weinig zorgen. “We hebben veel jonge spelers die progressie boeken. Áls Zeno niet speelt, en we nemen geen risico’s met hem, zullen we voor het profiel gaan dat het best past in onze manier van verdedigen en opbouwen.”

Mogelijk is dat Killian Sardella of Noah Sadiki, maar evengoed trekt Riemer Amadou Diawara een rijtje achteruit. “We hebben hem daar al gebruikt en hij kan uit de voeten centraal achterin”, vertelde Riemer met een veelzeggende grijns. Een (eenmalige) terugkeer van Wesley Hoedt is uitgesloten. Aan zijn situatie is niets veranderd, aan die van Sebastiano Esposito evenmin. “Hij is momenteel totaal niet fit”, zei Riemer. “Maar zolang Sebastiano een speler van Anderlecht is, zal ik hem objectief beoordelen en al dan niet gebruiken.”

Toch hoopt Riemer van zijn eerste Brusselse derby tegen Union een succes te maken. Al heeft dat minder met de (sterke) tegenstand te maken. “Ik heb gezien dat er vaak verloren is van Union, maar daar was ik niet bij en veel van mijn spelers ook niet. Het is ons debuut in het Lotto Park, daar draait het meer om. We willen het Anderlecht-publiek dus vooral tónen waartoe we in staat zijn. Ik heb veel goeie dingen gehoord over het publiek en de sfeer. Ik ben “very excited.” (SVL)

