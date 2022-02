Brian Priske blijft voorlopig Antwerp-coach, CEO Sven Jaecques: “Een probleem heeft altijd meerdere oorzaken. Maar de derby moet gewonnen worden”

De sfeer bij de Antwerp-spelers in de catacomben van Jan Breydel was bedrukt zondagmiddag. De kopjes naar beneden na de bolwassing tegen Club Brugge. Pieter Gerkens en Jean Butez stonden de media te woord. Waarin ze on the record steun uitten aan hun coach. Brian Priske wandelde iets later met stevige tred naar de persconferentie.

De Deen blijft voorlopig aan boord als trainer van de Great Old. Hij zei zondag: “Mijn positie? Die moet je bespreken met Paul Gheysens of Sven Jaecques.”

Bij deze. “Mochten we geen vertrouwen meer hebben in onze coach, zou hij niet meer langs de lijn staan”, zei Jaecques. “Er is vertrouwen in het volledige team. Maar wat zondag onaanvaardbaar was, was de manier waarop we ons lieten afmaken. Te weinig passie, te weinig strijd. Mocht ik de reden daarvoor kennen, zou ik ook meteen de oplossing bieden. Kijk: voor een stuk is het logisch – de vele wijzigingen binnen de club spelen een rol. Langs de andere kant zijn we al tachtig procent ver in het seizoen. Eigenlijk mag je zulke dingen niet meer tegenkomen. Zo’n prestatie mag niet getolereerd worden.”

Gedeelde verantwoordelijkheid

Jaecques spreekt voorts over een gedeelde verantwoordelijkheid. “De coach, de technische staf – zij bepalen het systeem. En de spelers – zij kunnen aangeven of ze ergens mee akkoord gaan of niet... Een probleem heeft altijd meerdere oorzaken. Maar bekijk de dingen ook eens globaal. We missen een paar belangrijke spelers, er zijn wat blessures én we hebben 53 punten na 29 wedstrijden. Zo slecht is het niet.”

Daarmee staat Antwerp inderdaad derde in het klassement. “We moeten durven meer willen”, zegt Jaecques. “We zijn misschien iets té eerlijk. We durven te zeggen dat we willen wedijveren met de top twee of de top drie. Dan moeten we er ook tegen kunnen dat de media druk zetten.”

De evaluatie van Priske houdt Jaecques intern. “We gaan geen grote uitspraken doen of in cliché’s praten. Ik hou er niet van om te zeggen ‘we hebben wel of geen vertrouwen’. Het enige wat telt is de derby van zondag. Er moet een reactie komen van de coach, de technische staf en de spelers. Zij moeten iets teruggeven aan de fans.”

Op de vraag of puntenverlies tegen Beerschot het einde van Priske betekent, antwoordde Jaecques: “Er moet gewonnen worden. Duidelijker kan ik niet zijn.”

Lees ook: