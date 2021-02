Brandje in Jan Breydel tijdens bekerwedstrijd tussen Cercle en KVO

Tijdens de bekerwedstrijd tussen Cercle Brugge en KV Oostende was er kort voor de pauze even opschudding, toen een verwarmingselement in de hoofdtribune vuur vatte. Dat zorgde voor veel rookontwikkeling. Het brandje kon door enkele stewards snel geblust worden, maar veiligheidshalve werd toch ook de brandweer naar Jan Breydel geroepen. Drie brandweerwagens kwamen ter plaatse, maar hoefden enkel controle te doen of de veiligheid weer gegarandeerd was. In het tribunecompartiment waar het verwarmingselement zich bevond zaten de wisselspelers van beide ploegen en ook enkele afgevaardigden. Die werden meteen geëvacueerd. Bij het begin van de tweede helft was het gevaar geweken en konden ze hun plaatsen weer innemen.