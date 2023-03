Antwerp bijt tanden stuk op tienkoppig Charleroi en verliest voor het eerst in tien competitiematchen

Antwerp leed tegen Charleroi zijn eerste nederlaag in tien competitiematchen en liet zo een unieke kans liggen om dichter bij leider Genk te sluipen. Verdiend was het Antwerpse verlies niet, maar de Great Old miste wat geluk en... de geblesseerde Vincent Janssen.

Hoe vaak is het dit seizoen al niet gebeurd dat Antwerp binnen het kwartier op voorsprong kwam om nadien de match volwassen uit te spelen? Deze keer kregen we een ander wedstrijdbegin, want de ploeg van trainer Van Bommel keek al vroeg tegen een achterstand aan. Knappe kopbalgoal van Badji trouwens. Zo’n snelle opdoffer kan je altijd missen en al zeker tegen een cynische ploeg als Charleroi. De Carolo’s kropen na de 0-1 in een egelstelling, hun goed recht natuurlijk. Ook veelzeggend: doelman Koffi kreeg nog voor de pauze geel wegens tijdrekken.

Dat Antwerp niet kon beschikken over de licht geblesseerde topschutter Vincent Janssen hielp de zaak van de thuisploeg niet. Winger Gyrano Kerk moest depanneren in het centrum van de aanval, maar kwam lang niet in het stuk voor. Na een half uurtje of zo mocht Kerk terug naar zijn vertrouwde flank en mocht Michel-Ange Balikwisha het proberen als ‘valse negen’.

Voor de rust noteerden we twee gevaarlijke doelpogingen van Antwerp: Koffi was bij de pinken bij een deviatie van Ekkelenkamp en even later zoefde een plaatsbal van Muja een metertje naast. Verder hadden de Reds pech dat ref Verboomen geen penalty gaf na hands van Tchatchoua. We hebben de bal al voor minder op de stip weten gaan.

‘All to play for!’ tweette Antwerpse sociale mediateam halfweg. En de elf op het veld kwamen ook scherp weer uit de kleedkamer. Een open schietkans voor Kerk (over) en een open kopkans voor Muja (naast) leidden een belegering van het doel van de bezoekers in. Toen Damien Marcq op het uur ook nog eens tegen zijn tweede gele kaart aanliep en Charleroi met tien viel, werd de Antwerpse druk alleen maar groter.

Twintig minuten voor tijd miste Kerk oog in oog met Koffi dé kans op de gelijkmaker. Koffi was even irritant als attent. Charleroi putte moed uit die fase en ging met nóg meer grinta verdedigen. Antwerp beukte, zonder een gaatje te vinden. Eerder op het seizoen zou Mark van Bommel in zo’n situatie Michael Frey in de strijd hebben gegooid, maar dat verhaal kent u…

Ritchie De Laet werd dan maar de Frey van dienst en dook mee de loopgraven in. In een ver verleden was De Laet nog spits bij het Australische Melbourne City. De Antwerpse wanhoopspoging leverde niets meer op, want gescoord werd er niet meer. Charleroi hield dus aan één serieuze aanval drie punten over. Antwerp bleef met een ferme kater achter. Het goede nieuws voor de mannen van de Bosuil: kort na de interlandbreak zou Vincent Janssen weer fit moeten zijn.

Van Bommel: “Geen garantie dat we met Janssen wel hadden gewonnen” “We deden het goed, op één element na”, reageerde Antwerp-coach Mark van Bommel. “Want als je zoveel kansen creëert, moet je deze match altijd winnen. Na rust telde ik 6, 7 grote mogelijkheden. Maar als je niet scoort, kan je niet winnen. Of dit aan de afwezigheid van Janssen ligt? Natuurlijk had ik Vincent er graag bij gehad. Maar het is geen garantie dat we met hem hadden gewonnen. Al was de kans natuurlijk wel groter.” Van Bommel sprak zich ook uit over de penaltyfase. “Er is veel discussie over de VAR. Maar als je als scheidsrechter naar de kant wordt geroepen door de VAR, is het toch omdat je een grote fout hebt begaan? Maar dan nog is het interpretatie. De ene vindt het strafschop, de andere niet. En de referee vond duidelijk van niet.”

