Bongonda en Onuachu leggen ruzie bij: “Broers discussiëren soms”

Na een strafschopfout op Bongonda maakte Onuachu - de vaste Genkse strafschopnemer - zich klaar voor zijn derde goal van de avond in de thuismatch tegen Eupen (die Genk uiteindelijk met 1-4 won, red.). Maar dat was niet naar de zin van Bongonda, die zijn match wilde opfleuren met een doelpunt, daarom in discussie ging maar uiteindelijk vruchteloos afdroop. Ploegmaats Heynen en Kouassi probeerden hem te bedaren, een verraste Onuachu uitte z’n ongenoegen. De Nigeriaanse goalgetter hield uiteindelijk het hoofd koel en vervolledigde zijn hattrick, maar was er zelfs bij z’n wissel tien minuten later nog steeds niet goed van.

Achteraf was er uiteraard veel te doen rond het akkefietje. John van den Brom was de journalisten op de persbabbel voor. “Ik zal er zelf maar over beginnen. Dit wil je niet als trainer. Ik vind dit verschrikkelijk. Dit past gewoon niet bij ons, het past niet bij wie wij willen zijn. Kijk, Paul staat op nummer één. Hij is onze vaste strafschopnemer. Het kan zijn dat je elkaar iets gunt, als de wedstrijd gespeeld is (op dat moment stond Genk al 1-3 voor, red.), daar kan over gediscussieerd worden. Maar niet op die manier. In de kleedkamer heb ik het gelaten voor wat het was, maar reken maar dat ik vandaag zowel met Paul als Théo ga samenzitten. Dit moeten we heel snel de wereld uit helpen.”

Dat is nu gebeurd. Bongonda en Onuachu tonen via Instagram dat de ruzie is bijgelegd. “Ik zal blijven vechten voor hem en het team. Broers discussiëren soms. Ik hou van jou”, vergezeld met een tag naar Bongonda en een foto van het duo. De Nigeriaanse goalgetter reageerde snel. “Ik hou ook van jou, broer. Team work makes the dream work.”

