Bondsparket trekt naar BAS tegen beslissing om Charleroi-KV Mechelen te laten herspelen

Doku verlaat dan toch de groep: Tedesco roept 19-jarige Bakayoko (PSV) op als vervanger

De geblesseerde Jérémy Doku (Rennes) heeft de selectie van de Rode Duivels verlaten in aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijd in Zweden (vrijdag in Solna) en de oefeninterland in Duitsland (dinsdag 28 maart in Keulen). Bondscoach Domenico Tedesco roept Johan Bakayoko (PSV) op als vervanger.