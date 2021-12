Bondsparket opent voorlopig geen onderzoek naar mogelijke matchfixing Club Brugge-Anderlecht

In het pas verschenen boek ‘De biecht van Veljkovic’ beschrijft de Serviër hoe toenmalig manager van Anderlecht Herman Van Holsbeeck hem in aanloop naar die wedstrijd op zijn bureau uitnodigde. Zo staat er in de bewuste passage: “Dejan, jij kent Sébastien Delferière toch erg goed niet?”, zei Van Holsbeeck. “Hij is scheidsrechter zondag. Het wordt een heel belangrijke match voor ons. Als we verliezen kunnen we de titel nog mislopen. Dat mag niet gebeuren.” Waarop Veljkovic antwoordde: ‘Wat moet ik dan precies vragen aan Sébastien?’. Van Holsbeeck repliceerde: “Het zal zondag een stomende heksenketel zijn. Een vol huis, een brullende Michel Preud’homme langs de lijn,…Er zal extreem veel druk zijn op de scheidsrechter. Vraag gewoon aan Sébastien om ons te beschermen tijdens die match. Hij moet niets speciaals doen, gewoon correct fluiten, dat is alles. Maar hij mag zich niet laten intimideren. Dat gebeurt soms onbewust. Het is dus belangrijk dat je hem op voorhand spreekt. Ik kan hem moeilijk zelf contacten, dat begrijp je wel.”

In het boek beschrijft Veljkovic nadien hoe hij de volgende dag Delferière ontmoet in restaurant ‘The New Fox’ in Affligem. “Sébastien zag dat ik nerveus was. Ik had nog nooit aan een scheidsrechter gevraagd om een cruciale wedstrijd in een bepaalde richting te sturen. Ik aarzelde om te beginnen. Ik vertelde hem dat ik de dag voordien bij Van Holsbeeck geweest was. ‘Zondag speelt Anderlecht in Brugge zoals je weet en het gaat om de titel. Herman zegt dat jij scheidsrechter bent voor die match.’ Sébastien knikte. Hij voelde wellicht al in welke richting mijn vraag zou gaan, maar hij werd niet verontwaardigd of boos. Ik vroeg hem om zijn koelbloedigheid niet te verliezen en om het met de woorden van Herman te zeggen ‘Anderlecht te beschermen’ en correct te fluiten’. Sébastien greep met zijn hand mijn bovenarm en kneep er even in. ‘Maak je niet ongerust, vriend…Anderlecht zal niet verliezen.’ Was dit matchfixing? Je zou het zo kunnen bekijken. Ik heb evenwel geen beloftes gedaan. Herman Van Holsbeeck had me niets gegeven om Sébastien aan te bieden, dus het was enkel goodwill die gevraagd en geboden werd.”