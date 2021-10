Bondscoach Mathijssen heeft selectie klaar voor duels tegen Kazachstan en Denemarken

Gouden Schoen Refaelov en vrouw Gal blinken, daags nadat Israëliër Gouden Schoen kreeg: “Een droom om zo'n moment te beleven met onze kinderen”

24 september The day after. Daags nadat Lior Refaelov zijn Gouden Schoen kreeg, konden wij zijn vrouw Gal strikken voor een interview. In de David Lloyd-tennisclub in Edegem nam de Israëlische uitgebreid de tijd om het te hebben over haar leven in België en uiteraard haar man, die ook even gedag kwam zeggen.