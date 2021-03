Bom in 1B? Seraing zou coronatests vervalst hebben om spelers beschikbaar te houden voor cruciale match, voetbalbond onderzoekt de zaak

Belgisch voetbalHeeft 1B-club Seraing zich in aanloop naar het bekerduel in de zestiende finales tegen Standard schuldig gemaakt aan fraude met coronatests? De Belgische voetbalbond (KBVB) is het in elk geval aan het onderzoeken.

Seraing zou twee dagen voor de wedstrijd, op 3 februari, drie coronatests vervalst hebben. Peter Kerremans, gewezen doelman en intussen ex-teammanager van Seraing, zou op eigen houtje de identiteit van drie op corona positieve spelers uit de A-kern (Abdel Al Badaoui, Yann Godart en Ablie Jallow) verwisseld hebben met die van drie jongeren. Tot hun grote verbazing kregen die laatsten plots een positieve coronatest, terwijl ze niet eens gecontroleerd waren. Doel van Kerremans was om zo de drie A-kernspelers niet een week in verplichte quarantaine te zien gaan, zodat zij drie dagen later na een (hopelijk) negatieve wel zeker aan de bak konden dat weekend in de wedstrijd tegen Lommel. Een voor Seraing belangrijk duel in de strijd om promotie naar 1A.

De actie van Kerremans was uiteindelijk echter helemaal voor niets. De spelers uit de A-kern stonden niet op het wedstrijdblad. Noch tegen Standard, noch tegen Lommel. Die laatste match werd uitgesteld wegens een te groot aantal besmettingen... bij Lommel. Twee uur voor dat duel gaf Lommel op eigen initiatief forfait. Peter Kerremans, die zijn “enorme stommiteit” al toegegeven heeft, is inmiddels ontslagen door Seraing.

Een beeld uit de match tussen Seraing en Standard ter illustratie.

“Bestuur van Standard dankbaar”

Seraing heeft intussen met een communiqué gereageerd. “RFC Seraing wil transparant communiceren over de oproeping van de club door de instanties van de voetbalbond”, begint de 1B-club. “Enkele minuten voor de aftrap van de bekermatch tegen Standard werd het bestuur van onze club door bestuursleden van Standard op de hoogte gebracht van het feit dat ze te horen hadden gekregen dat de resultaten van de Covidtests van drie A-kernspelers die de week ervoor waren afgenomen, vervangen waren door die van drie spelers uit de beloftenploeg. Het bestuur van Standard - wij willen hen bedanken - werd zelf geïnformeerd door iemand uit de entourage van de jonge spelers.”



“Daags na de match hebben wij vastgesteld dat alle spelers van Seraing die op het wedstrijdformulier stonden, inderdaad negatief waren toen de tests werden afgenomen. De betrokken spelers stonden in elk geval ook niet op het wedstrijdblad en de club is blij dat de gezondheid van de spelers zo op geen enkel moment in gevaar kon worden gebracht. De match die zou volgen na de bekermatch tegen Standard, die tegen Lommel, is ook niet gespeeld.”

Quote Na verder onderzoek blijkt dat slechts één persoon, de heer Peter Kerremans (de inmiddels ex-teammana­ger, red.) verantwoor­de­lijk is. RFC Seraing

“De club heeft ook onmiddellijk het bondsparket en de Pro League op de hoogte gebracht. Na verder onderzoek blijkt dat slechts één persoon, de heer Peter Kerremans (de inmiddels ex-teammanager, red.) verantwoordelijk is voor deze feiten. Hij geeft aan dat hij gewoon wilde controleren of deze drie spelers nog steeds positief waren, zodat ze zo snel mogelijk de training konden hervatten. Ze vertoonden geen symptomen.”



“Het is dus duidelijk dat er op geen enkel moment sprake is geweest van wedstrijdvervalsing en dat er geen bedoeling was om wie dan ook schade te berokkenen, maar alleen om de Covidsituatie van de drie betrokken spelers te weten te komen. De drie spelers hadden de test net zo goed zonder tussenkomst van de club bij hun arts kunnen afleggen, zonder dat dit gevolgen had gehad. Hoewel het doel niet frauduleus, is de actie zelf onaanvaardbaar. Daarom zag het bestuur geen andere optie dan de samenwerking met meneer Kerremans stop te zetten, hoewel hij altijd met grote toewijding voor de club gewerkt heeft.”

“RFC Seraing wil zich namens zichzelf en meneer Kerremans verontschuldigen bij diegenen die mogelijk geschokt waren, in het bijzonder de drie jonge spelers.

Het verhaal is gemeld aan de voetbalbond en de KBVB startte intussen ook een onderzoek op. Op het resultaat is het nog wachten. Áls de zaak blijkt te kloppen, dan is dat een kwalijke primeur in ons land. Welke sanctie dan zou volgen, is op dit moment niet duidelijk. Seraing is op dit moment tweede in 1B.



Coronagate Lazio

In het buitenland was er eerder de mogelijke coronagate bij Lazio. Drie spelers - Immobile, Leiva en Strakosha - hadden intern twee keer negatief getest voor de match tegen Torino op zondag 1 november, en topschutter Immobile maakte als invaller in het slot ook het verschil (3-4). Maar in de Champions League-matchen voor én na Torino op Club Brugge (1-1) en Zenit (1-1) stond het trio niet op het blad wegens positieve coronatesten.

Volgens Italiaanse bronnen zouden dezelfde stalen die in Avellino negatief bleken, op de Biomedische Campus in Rome wél een positief resultaat gegeven hebben. De Campus lichtte de overheid in, waardoor de drie spelers in quarantaine moesten. Lazio verweerde zich door te stellen dat de bewuste testen in Avellino “vals positief” waren en dat ze zo op Torino mochten spelen.

Als blijkt dat Lazio effectief geknoeid heeft met testresultaten tegen het gezondheidsprotocol in, dan riskeert de Romeinse club fikse boetes of zelfs puntenaftrek. Komende vrijdag volgt een hoorzitting.

Ciro Immobile in actie tegen Torino.