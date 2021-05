Bob Peeters op weg naar de uitgang bij Westerlo

Belgisch voetbal Woede bij Antwerp groot, spreekver­bod voor spelers. Vercaute­ren: “De ref heeft altijd gelijk. Ook als hij ongelijk heeft”

6:50 Twee goals van Mbokani door de videoref afgekeurd -waarvan eentje na wel héél nipt buitenspel van Miyoshi- en een tegengoal in minuut 96 van vijf minuten blessuretijd: de spelers van Antwerp waren woédend in het Lotto Park. In die mate dat ze van coach Franky Vercauteren spreekverbod kregen. De Antwerpse T1 verwoordde het gevoel op de persconferentie: “Ik heb het er héél moeilijk mee. Maar de arbiter heeft altijd gelijk. Ook als hij ongelijk heeft.”