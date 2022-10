Blunderende Boyata en wéér twee penaltymissers, maar Club Brugge houdt de punten wel thuis tegen KV Oostende

TOMAS TAECKE

Een must win voor Club Brugge zaterdagavond in Jan Breydel - tegen KV Oostende kon blauw-zwart zich met alle respect voor de streekgenoot geen puntenverlies permitteren. Hoefkens liet Yaremchuk uit de selectie: “Onze meningen verschillen over hoe de spitspositie moet ingevuld worden,” liet de coach voor de match blijken dat er daags voordien een woordenwisseling was geweest. De T1 van Club bracht Boyata in de verdediging - door de schorsingen van Sylla en Odoi moet hij dinsdag in Leverkusen aan de bak. Opvallend: Buchanan speelde rechts achterin in de viermansverdediging.

Vanaken breekt de ban

Club zocht een halfuur lang naar openingen, maar vond die niet. Eén keer knalde Jutglà hard op de vuisten van Phillips, Nielsen was in de herneming te verrast om binnen te duwen. Pas voorbij het halfuur brak Vanaken de ban. Na knap samenspel met Sowah schoof de aanvoerder de 1-0 binnen. Een bevrijdend doelpunt, zo bleek. Nog voor de rust kon Capon een voorzet van Vanaken onvoldoende ontzetten, waarop Jutglà de bal in de vlucht heerlijk binnen schoot. De dubbele voorsprong voor Club bij de rust, waardoor de match al vroeg gespeeld was. KVO had van zijn kant maar één goeie mogelijkheid. Kort na de 1-0 mocht Hornby vrij inkoppen, maar Mignolet reageerde attent.

Boyata twee keer in de fout

Club begon fel aan de tweede helft. Vanaken trapte tegen de buitenkant van de paal, Nusa dwong Sakamoto tot een penaltyfout. Jutglà zette zich achter de bal na de misser van Vanaken tegen Porto, maar ook de Catalaan trapte op de doelman. Geen erg, dacht men bij blauw-zwart, maar niets was minder waar. Boyata ging achterin kinderlijk in de fout, Hornby nam het geschenk dankbaar in ontvangst. De spits legde de bal oog in oog met Mignolet beheerst tegen de touwen. Nog geen tien minuten later was het weer prijs. Opnieuw Boyata liep McGeehan onderuit in het strafschopgebied, waardoor Oostende een unieke kans kreeg op de gelijkmaker. Hornby nam ook de tweede voor zijn rekening, waardoor alles plots te herdoen was op Jan Breydel. Een deel van het publiek nam Boyata op de korrel - bij elk balcontact werd hij door hen uitgefloten.

Volledig scherm De opluchting staat van het gelaat van Casper Nielsen af te lezen. Hij knalde de rebound van zijn eigen gemiste strafschop tegen de touwen. © BELGA

De vreugde bij KVO was van korte duur. De bal ging aan de overkant opnieuw op de stip na handspel van Tanghe. Na drie gemiste penalty’s op rij voelde niemand zich echt geroepen bij Club - uiteindelijk nam Nielsen zijn verantwoordelijkheid. Gek genoeg miste ook hij de elfmeter, al kon de Deen in de herneming wel de 3-2 binnen duwen. Tien minuten voor inrukken werkte Katelaris een voorzet in eigen doel en was de match écht gespeeld. Club en Boyata haalden opgelucht adem. Na Union en Porto pakt blauw-zwart nog eens de volle buit, al verliep dat niet zoals de Bruggelingen het vooraf in gedachten hadden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.