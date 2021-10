Blijvende gehoorschade voor Romo nadat voetzoeker naast hem ontploft? OHL kan klacht indienen tegen Standard en supporter

“Maandag (vandaag) gaat Rafael op consultatie bij de neus-, keel- en oorspecialist om na te gaan of er blijvende gehoorschade kan zijn, en mocht dat het geval zijn, of die kan geminimaliseerd worden”, zegt OHL-persverantwoordelijke Filip Van Doorslaer. Standard wacht ongetwijfeld een zware sanctie en het is ook niet uitgesloten dat OHL een klacht indient tegen Standard of tegen de supporter(s) die de voetzoeker naar Romo mikte(n), voor zo ver hij of zij geïdentificeerd kunnen worden. “Wij wachten het verslag van scheidsrechter Kevin Van Damme en van de match-delegate af”, zegt Filip Van Doorslaer. “Afhankelijk van de inhoud bekijken wij of het al dan niet nodig is om zelf nog iets te ondernemen.”