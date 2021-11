Blessin na de 1-7-dreun tegen Union: “Alleen met positieve attitude geraken we vooruit”

“We lieten deze week de spelers in groepjes zelf een analyse en presentatie maken over wat beter kan en moet. De vrije dag werd geschrapt – niet om extra te trainen, want de trainingsintensiteit zit goed, maar om op zoek te gaan naar antwoorden”, zegt Blessin. “We toonden ook videobeelden van de goeie momenten dit seizoen. Ik heb niet het gevoel dat de jongens op training een zware last torsen. Iedereen verwerkt die nederlaag op z’n eigen manier: de één houdt zich stil, de ander probeert het door te lachen.”

Communicatie op het veld is ook een probleem. “Correct, maar hoe vaak hebben we dit seizoen al met dezelfde verdediging gespeeld? In de voorafgaande interlandbreak misten we meteen vier basisspelers, op een kleine kern is dat veel. We missen defensieve structuur. Niet elke speler is een wandelende luidspreker, maar iedereen moet wat meer verantwoordelijkheid nemen. We moeten ons richten op de komende zes wedstrijden voor de winterstop, dus niet alleen op Antwerp. Misschien moeten we stoppen met voetbal ‘spelen’ en voetbal ‘werken’. Nee, na afloop van de match tegen Union heb ik niet staan roepen of schreeuwen. Waarom zou ik dat doen? We waren gewoon slécht. Alleen met heldere analyses en een positieve ingesteldheid zullen we er geraken.”