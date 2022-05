Blauw-zwart titelfeest in Jan Breydel, maar geen overwinning na late goal van Anderlecht

Galawedstrijd voor Club Brugge zondag - in een uitgelaten Jan Breydelstadion werd de titel van de eerste tot de laatste minuut gevierd. Schreuder gaf Nusa een eerste basisplaats, aan de overzijde gunde Kompany de 17-jarige Noah Sadiki zijn debuut. De Brusselaar doorliep alle jeugdreeksen van Anderlecht en tekende in februari zijn eerste profcontract.

De overbodige wedstrijd was bij vlagen rommelig, maar bood ook ruimte voor gallery play. Vooral Club legde enkele mooie combinaties op de mat, al waren de beste kansen wel voor Anderlecht. Naar het beeld van zijn play-offs was Mignolet voor de rust onklopbaar. Eén keer Zirkzee en twee keer Amuzu botsten op de kampioenenmaker, daar waar de Brusselaars altijd op voorsprong hadden moeten komen. Club was wel trefzeker - Skov Olsen tilde de landskampioen met de rust in zicht op voorsprong. De Deen kwam naar binnen en schoot hard in de dichtste hoek - zijn trademark. De 1-0 halverwege was niet onverdiend, al had ook Anderlecht minstens één keer moeten scoren.

Het vierde kwartier boeide weinig… totdat Noa Lang de regie in handen nam. De afscheidnemende Nederlander zette een prachtige dribbel op, helaas voor hem strandde zijn inzet op de paal. Fantastische actie zoals hij er de voorbije twee seizoenen zoveel liet zien. Met ook nog de inbreng van Vormer op het uur, stond Olympia wederom in lichterlaaie. De volgende applauswissel was een onverwachte - Schreuder haalde Mignolet onder luid applaus naar de kant met nog twintig minuten op de klok. Lammens kreeg zo voor het eerst sinds speeldag 1 nog eens speelminuten.

Echte kansen vielen er niet meer te noteren, totdat Anderlecht in de slotfase dan toch een goal lukte. Het schot van El Hadj belandde via Hendry en Lammens in doel. De VAR bekeek of de bal de doellijn daadwerkelijk overschreden had en kwam uiteindelijk niet tussen. Dan toch geen zege voor Club tegen de rivaal, al was dat slechts een smetje op de feestmiddag van de landskampioen.

