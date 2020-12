Bizar penaltyincident in Oostende, maar Gueye en Sakala "gaan als vrienden naar huis"

De Zimbabwaan scoorde uiteindelijk, maar nog was de ruzie niet voorbij. Bij het vieren nam Gueye zijn ploegmaat wel héél hardhandig vast (zie video boven). "Het belangrijkste is dat de bal erin zat", aldus Sakala. "Ik was boos omdat Makhtar mij verkeerd begrepen had. We gaan als vrienden naar huis, maar we zijn eigenlijk altijd goeie vrienden. Soms moet je eens kunnen 'vechten' op een veld. Dat heeft vandaag geholpen." Meteen na zijn goal moest Sakala met een spierblessure gewisseld worden.