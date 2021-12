Bij Beerschot stijgt de derbykoorts: “Hopelijk doet Radja bij Antwerp mee, het zou plezant zijn tegen hem te spelen”

Pas om twee uur afgelopen nacht arriveerde de Beerschotbus terug op het Kiel na het late bekerduel met verlengingen op Standard. sommige spelers verkozen zelfs op Beerschot te blijven slapen. Normaal laat een uitschakeling in de beker na 120 minuten spel sporen na, maar bij een vooruitblik op de derby zeggen zowel Pietermaat als Torrente dat dit nu wel meevalt.

“Mentaal is het makkelijk om nu de knop om te draaien”, zegt Pietermaat. “Als we ons voor een Antwerpse derby niet kunnen opladen is het punt gekomen om te stoppen. En fysiek hebben we de vorige weken enorme stappen gezet. Uit onze parameters blijkt dat we vaak meer lopen en hogere snelheidsmeters halen dan de tegenstander. Ikzelf heb 120 minuten gespeeld op Standard, maar bij wijze van spreken wil ik de derby tegen Antwerp vanmiddag al spelen, zoveel zin heb ik erin.”

Tom Pietermaat speelde donderdag nog 120 minuten op Standard: "Maar ik zou vandaag al de derby kunnen spelen, zoveel zin heb ik erin."

Torrente houdt ondanks de nederlaag een goed gevoel over aan het bekerduel op Standard: “De eerste negentig minuten waren we beter. We speelden goed in de duels en aan een hoge intensiteit, en hadden de beste kansen om te winnen. Met het oog op de derby zondag heb ik wel veel gewisseld, zodat sommige sterkhouders maar vijftig of zestig minuten speelden. In de verlengingen hebben we wat ingeboet aan kwaliteit. Maar dat we 120 minuten speelden drie dagen voor de derby mag ook geen excuus zijn. Topclubs spelen wekenlang met Europa erbij drie keer per week. Dan kan vermoeidheid wel een tol eisen, maar bij ons mag dat nu bij één keer geen gevolgen hebben. Het accent op training ligt nu ook op recuperatie en beeldanalyse.”

De derby leeft enorm in Antwerpen, al is het nog de vraag of het met publiek mag doorgaan. Het Overlegcomité beslist daarover vandaag. “Zonder publiek gaat veel folklore verloren”, zegt Torrente. “Met alle vaccinaties die de bevolking gehad heeft, zou ik het jammer vinden als we nu weer de stadions moeten sluiten.” Voor Pietermaat zou het stevig schelen in de beleving: “We hebben vorig jaar in de twee derby’s gemerkt dat het niet hetzelfde is. De supporters proberen dan wel de spelers in de bus op weg naar het stadion een goed gevoel te geven, maar iedereen snakt naar de sfeer van een derby met fans.”

Voor de spelers staat veel eer op het spel. Beerschot trok vorig seizoen twee keer aan het kortste eind in de derby. Bij Antwerp jut echte Antwerpenaar Ritchie De Laet zijn ploeg op, maar ook het Beerschotkamp telt met Joren Dom een Antwerpenaar. “Voor de derby staan meestal wat spelers op om de ploeg wakker te schudden”, zegt Pietermaat. “Joren heeft nog bij beide ploegen gespeeld. Hij zal wel aan iedereen duidelijk maken dat we moeten winnen. En ik zal hem ondersteunen (lacht). Ik hoop ook dat Radja ‘Nainggolan, red) bij Antwerp meedoet. Het zou plezant zijn om een tegen hem te spelen. En ik ben benieuwd hoe het Beerschotpubliek hem zal ontvangen, dat zou wel wat cynisch kunnen zijn.”

Pietermaat zegt heel hard uit te kijken naar de derby en niet dat de zenuwen hem overmannen. Slapen doet hij goed in de nacht voor een derby: “Behalve als mijn dochtertje (Emilia, red) mij wakker houdt. Ze is vier maanden oud. Met twee maanden had ik haar al eens om negen uur ‘s avonds in een vol stadion meegebracht. Dat was niet zo verstandig. Nu zal ze zondag bij de nonkel blijven, zodat mijn vrouw naar de derby kan komen. Emilia zal zondagochtend wel een Beerschotpakje aankrijgen (lacht).”

De Argentijnse coach Javier Torrente van Beerschot heeft al heel wat heetgebarde derby's in Zuid-Amerika achter de rug.

Torrente beleeft zijn eerste Antwerpse derby. Maar op zijn palmares als trainer staan al ettelijke even heetgebakerde derby’s van de Zuid-Amerikaanse ploegen die hij in Argentinië, Chili, Columbia en Paraguay getraind heeft. “Een derby zorgt overal voor passie en spanning, iedereen staat te popelen om die te spelen. Al die signalen krijg ik hier bij Beerschot ook. Een derby winnen zorgt voor onvergetelijke dagen…”

Beerschot vertrekt wel in de underdogpositie. Als laatste in de stand tegen het nummer twee dat bovendien met Michael Frey en Ally Samatta twee vlotscorende spitsen in vorm telt. En laat scoren nu net het probleem van Beerschot zijn, zo bleek nogmaals op Standard. “Hopelijk keren we dat nu om”, zegt Torrente met een grijns. “We hebben dringen punten nodig, maar onze ploeg verbetert ook met de week. Het is een interessant duel. Antwerp heeft veel kwaliteit, maar we proberen van elke ploeg de zwakke punten uit te buiten.”

