Bij Anderlecht zien ze het graag gebeuren: KV Oostende schiet zichzelf tegen rode lantaarn Waasland-Beveren in de voet

Waasland Beveren verloor al vroeg in de wedstrijd de geblesseerde Koita, maar dat belette het team van Nicky Hayen niet om uit te groeien tot de gevaarlijkste ploeg. Hendry blokte al vroeg in de match een schot van Frey af, maar halfweg de eerste helft was het prijs voor de Waaslanders. Vukotic lanceerde knap Frey in de rug van Theate. Hubert bracht in eerste instantie nog redding, maar op de herneming van de voor Koita ingevallen Sinani was de Oostendse doelman geklopt. Frey knalde even later van dichtbij op Hubert, Heymans mikte nipt naast, maar met de rust in zicht verdubbelde Waasland Beveren zijn voorsprong. Khammas lanceerde de alomtegenwoordige Frey, die Hubert vloerde met een schot dat niet onhoudbaar was. De doelman van Oostende zag er echt niet goed uit bij die fase.