‘Beste amateurclub van Europa’ ligt in Edegem. “Wij bieden levenslang voetbal: jongste speler is 4 en oudste 67”

Anderlecht Ja, Anderlecht had al vaker moeten scoren: de efficiën­tie van paars-wit en hun concurren­ten voor play-off 1 ontleed

Een gebrek aan efficiëntie kan Anderlecht zuur opbreken in de race naar de Champions’ play-offs. In 20 van z’n 32 matchen scoorde Anderlecht minder dan het dat gezien de kwaliteit van de doelkansen had moeten doen. En hoe doen hun concurrenten voor de Champions’ play-offs het? Een duik in de cijfers van Anderlecht, Gent en Antwerp.

22 maart