Bernd Storck volgend seizoen geen coach meer van KV Kortrijk

De vier verkeerde keuzes van de blauw-zwar­te bestuurska­mer: “Gegokt en verloren” en “louter negatieve voetnoot in Brugse geschiede­nis”

Club Brugge zat de voorbije maanden op een rollercoaster. Die waarschijnlijk abrupt zal eindigen in de Europe play-offs - de snuit naar beneden. Blauw-zwart en het jaar van de vier verkeerde keuzes. “De enige verdienste van Parker is dat hij Lang opnieuw beter gemaakt heeft. Verder wordt hij een voetnoot - weliswaar een negatieve - in de Brugse en de Belgische voetbalgeschiedenis.”