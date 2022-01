Benito Raman niet tevreden met invallersstatuut bij Anderlecht: “Dit is voor mij onacceptabel”

Op de bank tegen Standard na kwaaltjes tijdens de trainingsweek.

Het kind van de rekening na de rode kaart van Hoedt tegen Cercle.

Invaller tegen Union, terwijl Kouamé pas sinds vrijdag terug is van de Africa Cup.

Na Beerschot eind december - waar hij goed was voor twee goals - verklapte Raman al dat hij hoopte op een mooi begin van het nieuwe jaar. Hij leek immers de logische vervanger van Kouamé.

Sloeg dat even tegen.

En dus werd het de snelle aanvaller bij de match tegen Union even te veel. Na afloop stond hij zichtbaar geërgerd - en onvoorzien - de pers te woord langs het veld. “Iedereen ziet dat ik heel gefrustreerd ben. De coach beslist wie aan de aftrap staat en die keuzes moet je accepteren - of die nu terecht zijn of niet. Maar na een tijd komt het wel harder aan.”

Ramans woorden hoeven eigenlijk niet te verbazen. Woensdagavond, vlak na de nederlaag tegen Cercle, verstuurde hij al een mysterieuze tweet met de woorden ‘Yeah right’. “Jullie mogen zelf uitmaken of dat iets met mijn frustraties te maken heeft”, aldus Raman met een knipoog. En van de laatste tien competitiewedstrijden waarin Raman in actie kon komen - hij miste er twee door schorsing - kreeg hij slechts twee keer een plekje in de basiself.

De kiem van Ramans ergernissen werd dus al enkele maanden geleden geplant.

Zoekend naar een verklaring voor zijn bankzittersstatuut kwam de snelle spits uit bij... zijn statistieken. “Vandaag heb ik als invaller ook niks gecreëerd, dus daarover moet ik zwijgen. Maar het is een feit dat, wanneer ik inval, ik vaak het verschil maak. Dat werkt nu eenmaal in mijn nadeel.”

Daar valt iets voor te zeggen. Raman was dit seizoen al goed voor zeven competitietreffers en vijf assists. Vijf doelpunten en drie beslissende passes lukten Raman wanneer hij van de bank kwam. “Ik kan me vinden in die rol, maar na een bepaalde tijd wil ik óók starten. Ik moet met mijn management bekijken wat we doen, want deze situatie is voor mij onacceptabel.”

Voor de duidelijkheid: een last minute-vertrek deze mercato is niet aan de orde. “Ik heb bij Anderlecht getekend voor drie jaar. Mijn plan is nog steeds om hier nog even te blijven”, lachte Raman. “Als ik evenwel op de bank blijf zitten tot het einde van het seizoen, moet ik uitkijken naar iets anders. Iedereen wil zo veel mogelijk spelen. Ik ben trouwens niet de enige die wat meer minuten zou willen maken.”

Maar minstens tot eind dit seizoen wil Raman ervoor blijven gaan bij Anderlecht. Met play-off 1 als hoofddoel, om daarin revanche te nemen op Union. “Ze staan verdiend aan de leiding, dat wel. Maar dat ophemelen... Het mag allemaal wat genuanceerder. Ze spelen de meeste topclubs zeker niet weg. Union leeft in het moment en grijpt al zijn kansen.”

Raman wacht de komende weken dezelfde opdracht.

Raman: “We go on” Enkele uren later was de frustratie alweer wat gaan liggen bij Raman. Op z’n Instagram Story kijkt hij al vooruit naar de wedstrijd van donderdag, de halve finale van de beker tegen Eupen. “Op naar donderdag”, schrijft de aanvaller. “Knop omdraaien en gas geven.” Volledig scherm Benito Raman op Instagram © Instagram