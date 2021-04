Beñat San José (Eupen): “De groep is belust op revanche tegen Standard”

Belgisch voetbalEupen ontvangt morgen Standard in de openingsmatch van de 33ste speeldag. De Panda’s hebben nog een klein waterkansje om zich te plaatsen voor PO II, maar in de Oostkantons zijn ze vooral uit op revanche voor de verloren halve finale in de beker.

Wordt de derby tegen Standard de laatste thuismatch van Beñat San José als coach van Eupen? Die vraag had de 41-jarige Spanjaard niet verwacht. Hij last een pauze in en antwoordt: “Ik was er nog niet blijven bij stilstaan, maar nu je ’t zegt… Ik hoop van niet. Ik wil mijn werk hier verderzetten, al hebben we het beoogde doel niet bereikt. Mathematisch kunnen we ons nog plaatsen voor PO II, maar daar is meer dan één mirakel voor nodig. De nederlaag te veel op Zulte Waregem? Zo belangrijk zou die wedstrijd nooit geweest zijn, mochten we onze competitiestart niet halvelings hebben gemist. Als we een akkoord bereiken om door te gaan, zou ik graag vanaf de eerste speeldag over een kern beschikken die nog slechts voor 20 procent dient aangevuld. Daar kwamen we de voorbij twee jaar niet aan toe, met als gevolg dat er kostbare tijd verloren ging.”

Hoewel de kans op PO II zo goed als nihil is, denkt Beñat San José er niet aan de match tegen Standard aan te grijpen om spelers te belonen die op training hard hun best bleven doen, maar weinig speelminuten kregen. “Zolang er nog een waterkansje is om bij de eerste acht te eindigen, ga ik geen cadeautjes uitdelen. Bovendien moet ik rekening houden met de revanchegevoelens van de spelers die in de halve finale van de Beker van België door datzelfde Standard werden uitgeschakeld. Dat leeft binnen de groep.”

Benoit Poulain: “We weten al langer dat PO II moeilijk haalbaar zou worden. Tot die conclusie kwamen we al op een briefing na 12 of 13 speeldagen. Toen al mikten we op de Beker van België om ons seizoen kleur te geven. Standard heeft dat verhinderd. Niet omdat ze ons de baas waren, maar omdat ze meer geluk hadden. In november, op Sclessin, hadden we trouwens al bewezen niet onder te liggen. Hoewel er voor hen meer op het spel staat dan voor ons, moeten ze geen geschenk verwachten.”

Het contract van Benoit Poulain loopt nog tot juni 2022 en hij hoopt dat er niet al te veel zal geraakt worden aan het geraamte van de ploeg. Het is nochtans niet uitgesloten dat er komende zomer een serieuze input komt van Qatarese internationals met het oog op het WK 2022. “Kan best zijn en we zullen ze zo optimaal mogelijk trachten op te vangen”, aldus de 33-jarige Fransman.

Poulain en Bruno strijden voor de bal.