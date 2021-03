Beñat San José (Eupen): “De Cup verdient prioriteit al hopen we nog steeds op PO II”

Eupen heeft dit seizoen nog niet verloren van de Buffalo’s. 2-1 winst thuis — de nederlaag die Laszlo Bölöni fataal werd als coach van Gent — 2-2 in de Ghelamco Arena waar Hein Vanhaezebrouck inmiddels aan zet was en zich druk maakte over de VAR. Smail Prevljak maakte drie van de vier doelpunten voor de Panda’s; Cools zorgde voor de winning-goal ‘Am Kehrweg’.

“Dat waren bemoedigende resultaten, maar het allerbelangrijkste is dat we in de aanloop naar deze bekermatch voor het eerst in anderhalve maand wonnen”, beklemtoont San José. “De 0-2 op STVV bezorgt ons een goede feeling. The motivation is high. Om de Cup te winnen? Daar gaat het nu niet om. Onze target is de halve finale.”