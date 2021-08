Belgische voetbalwereld reageert verslagen op overlijden Van Moer: “Een man met wereldklasse”

Jupiler Pro League Onze huisref streng nadat Ricca slechts geel kreeg voor een stevige overtre­ding op Soumaré: “Ik had hier een directe rode kaart verwacht”

22 augustus Federico Ricca ontsnapte in de eerste helft van Club Brugge-Beerschot aan een rode kaart na een zware overtreding op Issa Soumaré van Beerschot. De linksachter van Club Brugge leed balverlies en wou dat foutje herstellen, maar ging stevig door op het been van Soumaré. Scheidsrechter Lothar D’Hondt gaf geel en ook de VAR greep niet in. Volgens onze huisref Tim Pots had dat wel gemoeten.